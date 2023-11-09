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全聯限定！初鹿「Hello Kitty牛奶玻璃瓶」可愛上市，3款Kitty玻璃瓶衝全聯收藏。

2023-11-09 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全聯福利中心 人氣：555
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

Kitty鐵粉衝全聯！為了替Hello Kitty 50週年生日慶造勢，各式各樣 Kitty聯名、 Kitty周邊商品都紛紛亮相，讓鐵粉忙著打卡、忙著收集限定新品。近日更悄悄地進軍全聯，和台東初鹿合作推出三款超療癒造型牛奶玻璃瓶，可可愛愛的模樣一定要先收藏再說。
台東初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

讓人少女心爆棚的「初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶」，有原味白色包裝、草莓粉紅色設計，以及可可的淡咖啡色調三款口味，每一款上面的Hello Kitty造型皆不同，只要是鐵粉就一定三瓶全收。目前還推出新品優惠活動，原價49元現在只要28元就能買到，快到全聯搶買。

推薦閱讀：三麗鷗新周邊全攻略！Kitty控要衝9個「三麗鷗聯名、三麗鷗周邊」最新話題，Hello Kitty列車、Kitty特展、Kitty款閃店一次看。
全聯獨家「初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



台東初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶
販售通路：全聯
售價：49元，促銷價每瓶28元
口味：原味、草莓、可可

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#Hello Kitty
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Hello Kitty 初鹿 牛奶 全聯 more
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