Kitty鐵粉衝全聯！為了替Hello Kitty 50週年生日慶造勢，各式各樣 Kitty聯名、 Kitty周邊商品都紛紛亮相，讓鐵粉忙著打卡、忙著收集限定新品。近日更悄悄地進軍全聯，和台東初鹿合作推出三款超療癒造型牛奶玻璃瓶，可可愛愛的模樣一定要先收藏再說。
讓人少女心爆棚的「初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶」，有原味白色包裝、草莓粉紅色設計，以及可可的淡咖啡色調三款口味，每一款上面的Hello Kitty造型皆不同，只要是鐵粉就一定三瓶全收。目前還推出新品優惠活動，原價49元現在只要28元就能買到，快到全聯搶買。
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台東初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶
販售通路：全聯
售價：49元，促銷價每瓶28元
口味：原味、草莓、可可
全聯限定！初鹿「Hello Kitty牛奶玻璃瓶」可愛上市，3款Kitty玻璃瓶衝全聯收藏。
Kitty鐵粉衝全聯！為了替Hello Kitty 50週年生日慶造勢，各式各樣 Kitty聯名、 Kitty周邊商品都紛紛亮相，讓鐵粉忙著打卡、忙著收集限定新品。近日更悄悄地進軍全聯，和台東初鹿合作推出三款超療癒造型牛奶玻璃瓶，可可愛愛的模樣一定要先收藏再說。
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