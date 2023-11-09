Kitty鐵粉衝全聯！為了替Hello Kitty 50週年生日慶造勢，各式各樣 Kitty聯名、 Kitty周邊商品都紛紛亮相，讓鐵粉忙著打卡、忙著收集限定新品。近日更悄悄地進軍全聯，和台東初鹿合作推出三款超療癒造型牛奶玻璃瓶，可可愛愛的模樣一定要先收藏再說。





讓人少女心爆棚的「初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶」，有原味白色包裝、草莓粉紅色設計，以及可可的淡咖啡色調三款口味，每一款上面的Hello Kitty造型皆不同，只要是鐵粉就一定三瓶全收。目前還推出新品優惠活動，原價49元現在只要28元就能買到，快到全聯搶買。



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台東初鹿Hello Kitty牛奶玻璃瓶

販售通路：全聯

售價：49元，促銷價每瓶28元

口味：原味、草莓、可可

