為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > 台中唐吉訶德9大重點！DON DON DONKI台中老虎城開逛，「半價若櫻壽司、厄運退散草扎人、現煮泡麵」全都要。

台中唐吉訶德9大重點！DON DON DONKI台中老虎城開逛，「半價若櫻壽司、厄運退散草扎人、現煮泡麵」全都要。

2023-11-09 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：DON DON DONKI 人氣：712
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台中人終於等到DON DON DONKI唐吉訶德開幕了！首次跨出台北市區的DON DON DONKI唐吉訶德，於今日在台中老虎城地下一樓盛大開幕，不僅網羅來自人本人氣商品之外，更推出全球首間壽司新品牌「若櫻壽司」，結合店外攤位和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂)等，為台中人帶來最日本氛圍感的逛街體驗。
DON DON DONKI台中老虎城 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城 居家商品/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

首間外縣市DON DON DONKI唐吉訶德座落在台中老虎城，帶來全新品牌「若櫻壽司」，以大量木作和櫻花造景打造日式禪風用餐環境，壽司米部分每日在店內精米的北海道七星米，各式各樣握壽司、生魚片、日式烤物和天婦羅，是壽司控一定要朝聖的新開店。此外，也將日本人小酌的用餐習慣引進店內，於11/9至11/17日本酒半價；11/18~12/9：梅酒、燒酌、highball半價，揪台中人一起來微醺一下。
DON DON DONKI台中老虎城「若櫻壽司」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI新品牌「若櫻壽司」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

DON DON DONKI唐吉訶德上千款居家、美妝、零食、雜貨等商品一應俱全，讓大家走進店內就腦波弱通通想買。推薦商品有造型沐浴球，無論是三麗鷗、寶可夢還是蠟筆小新通通有。一開賣就成為話題夯物的「厄運退散 草扎人」，更是上班族必搶神物，在職場上遇到妖魔鬼怪就靠它退散。零食區部分則是有超萌的「札幌一番 寶可夢杯麵」、馬力歐限定款「YBC Chip Star洋芋片」等。
DON DON DONKI台中老虎城「厄運退散 草扎人」/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城造型沐浴球/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



並且集結台北三間門市人氣熟食攤販，現烤的「和牛串」提供北海道、鹿兒島產和牛，一串優惠99元就能吃到。而每日在店內精米的「安田精米」，不僅有用日本北海道產七星米現做各種口味飯糰，也能直接選擇精米程度、購買生米回家。而ヲた飯堂(現煮食堂)則是由專人現煮泡麵，台中店還加碼提供溏心蛋。

推薦閱讀：台中人被萊恩萌翻！免費KAKAO FRIENDS CHRISTMAS PARTY萊恩耶誕快閃車站，再送限定萊恩周邊。
DON DON DONKI台中老虎城 熟食攤販/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城 現煮泡麵、烤和牛串/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




DON DON DONKI 台中TIGER CITY店 店鋪資訊  
營業時間：10:00～23:00 
地址：台中市西屯區河南路三段120號 B1 
開幕優惠：開幕期間各類商品祭出優惠價格，即日起至11月30日止。筆消費滿2,000元即可獲得Donpen野餐墊或毛毯（二選一），數量有限贈完為止。

若櫻壽司 台中TIGER CITY店 店鋪資訊
營業時間：11:00～23:00 (最後點餐時間22:00)
地址：台中市西屯區河南路三段120號 B1
開幕優惠：11/9至11/17：日本酒半價；11/18~12/9：梅酒、燒酌、highball半價。
 

更多DON DON DONKI唐吉訶德台中老虎城照片：
DON DON DONKI台中老虎城 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城 結帳櫃檯女僕造景 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城販售各種日式商品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城 造型擴香石 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城 造型襪子/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
DON DON DONKI台中老虎城 熟食區 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#DON DON DONKI
morechevron_right
文章關鍵字
DON DON DONKI 唐吉訶德 台中 壽司 more
延伸閱讀

DON DON DONKI台中TIGER CITY店11/9盛大開幕！全新品牌「若櫻壽司」同步進駐、總面積550坪，DONKI台中超好逛。

 編輯 李維唐

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up