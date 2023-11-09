台中人終於等到DON DON DONKI唐吉訶德開幕了！首次跨出台北市區的DON DON DONKI唐吉訶德，於今日在台中老虎城地下一樓盛大開幕，不僅網羅來自人本人氣商品之外，更推出全球首間壽司新品牌「若櫻壽司」，結合店外攤位和牛串、安田精米、現煮食堂（ヲた飯堂)等，為台中人帶來最日本氛圍感的逛街體驗。







首間外縣市DON DON DONKI唐吉訶德座落在台中老虎城，帶來全新品牌「若櫻壽司」，以大量木作和櫻花造景打造日式禪風用餐環境，壽司米部分每日在店內精米的北海道七星米，各式各樣握壽司、生魚片、日式烤物和天婦羅，是壽司控一定要朝聖的新開店。此外，也將日本人小酌的用餐習慣引進店內，於11/9至11/17日本酒半價；11/18~12/9：梅酒、燒酌、highball半價，揪台中人一起來微醺一下。







DON DON DONKI唐吉訶德上千款居家、美妝、零食、雜貨等商品一應俱全，讓大家走進店內就腦波弱通通想買。推薦商品有造型沐浴球，無論是三麗鷗、寶可夢還是蠟筆小新通通有。一開賣就成為話題夯物的「厄運退散 草扎人」，更是上班族必搶神物，在職場上遇到妖魔鬼怪就靠它退散。零食區部分則是有超萌的「札幌一番 寶可夢杯麵」、馬力歐限定款「YBC Chip Star洋芋片」等。





DON DON DONKI 台中TIGER CITY店 店鋪資訊

若櫻壽司 台中TIGER CITY店 店鋪資訊