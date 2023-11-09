東區網美甜點店再加一！隱藏在東區巷弄裡的Le Buno，於十月中旬試營運至今，以少見的整顆水果義式冰淇淋為主角，搭配歐洲改良後的侘寂風店觀，逐漸在網路上掀起討論。全部冰品、甜點都針對健康飲食部分調整到最完美的甜度，讓附近OL、小資女都想微翹班來chill一下。







目前試營運中的Le Buno，預計將在11/18正式開幕，老闆大方分享開店的契機為「在台灣很少吃到好吃的義式冰淇淋。」在各項細節有著極高的講究，從構思、研發到開幕歷經近兩年的時間，只為了呈現出好吃又兼具質感的冰品。







主推水果義式冰淇淋以當季新鮮水國為主打，以天然食材製作，並且將用剩的水果外殼、外皮當作容器，視覺感十足。推薦必吃口味有柳橙火龍果、香蕉芭樂、葡萄優格、蜂蜜蘋果、芒果椰奶、鳳梨楊桃、焦糖椰子、檸檬柚子等15種，每日新鮮製作的gelato填回水果內，真材實料的冰品一上桌就讓人拍到停不下來。





Le Buno