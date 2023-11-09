東區網美甜點店再加一！隱藏在東區巷弄裡的Le Buno，於十月中旬試營運至今，以少見的整顆水果義式冰淇淋為主角，搭配歐洲改良後的侘寂風店觀，逐漸在網路上掀起討論。全部冰品、甜點都針對健康飲食部分調整到最完美的甜度，讓附近OL、小資女都想微翹班來chill一下。
目前試營運中的Le Buno，預計將在11/18正式開幕，老闆大方分享開店的契機為「在台灣很少吃到好吃的義式冰淇淋。」在各項細節有著極高的講究，從構思、研發到開幕歷經近兩年的時間，只為了呈現出好吃又兼具質感的冰品。
主推水果義式冰淇淋以當季新鮮水國為主打，以天然食材製作，並且將用剩的水果外殼、外皮當作容器，視覺感十足。推薦必吃口味有柳橙火龍果、香蕉芭樂、葡萄優格、蜂蜜蘋果、芒果椰奶、鳳梨楊桃、焦糖椰子、檸檬柚子等15種，每日新鮮製作的gelato填回水果內，真材實料的冰品一上桌就讓人拍到停不下來。
此外，也特別推薦「水果優格鮮奶油三明治」，有別於市面上常見的水果三明治，是使用法國頂級鮮奶油混入高品質優格製成，其優格需經過耗時、費工的瀝水過程，才能和鮮奶油完美融合，呈現的口感更加輕盈、也更加無負擔。目前有草莓和葡萄兩種口味，皆為每日新鮮現做。
而店內所有品項都特別調整甜度，並且嚴格控制卡路里，只為了提供大家更健康的甜點選擇，幸運的話，還能遇到可愛的店狗療癒身心。店家也特別透露，預計年底將推出義大利麵正餐類，之後也將延長營業時間至半夜，提供夜間限定飲料單，在東區打造最補一樣的放空休息之地。
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Le Buno
店址：台北市大安區敦化南路一段187巷55號1樓
營業時間：13:00–22:00
電話：02-8773-5515