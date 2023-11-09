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水果千層免費吃！甜點新品牌「Smille微笑蜜樂」4款水果蜜樂酥，甜點控必吃水果千層。

2023-11-09 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,181
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

會讓甜點控一口接著一口停不下來！全新甜點品牌「Smille 微笑蜜樂」以旗艦店的形式在松山文創園區繽紛登場，首波主打就推出四款水果口味的蜜樂酥，改良法式千層的蜜樂酥，以全新「品嚐」設計、「千層」水果，要讓甜點控吃一口就會忍不住一口接著一口。

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Smille微笑蜜樂

Smille微笑蜜樂首發推出的水果甜點「蜜樂酥」，改良自法式千層，以長約25公分的U型酥皮為基底，填入酸甜水果內餡，搭配著精心設計，方便就口的繽紛包裝，讓喜歡吃甜點、又怕弄髒手的甜點控，可以放品嚐。不論是邊走邊吃、還是在店內一方細細品嚐，都是超級方便。
Smille微笑蜜樂

Smille微笑蜜樂首發新品「蜜樂酥」四款新口味，共有鳳梨卡士達蜜樂酥、香蕉芭樂蜜樂酥、燻鮭魚百香蜜樂酥和季節限定的紅玉蘋果蜜樂酥。同時以多種水果奶醬、可可脂醬等為基底，並使用低糖真空蜜漬技術來處理水果，撒上精心挑選的配料，一口咬下，鮮脆果丁與滑順奶醬被鬆脆的酥皮包覆，帶來層次豐富的滿足感，酸甜水果奶醬與酥皮奶油香氣彼此襯托，真的會讓甜點控吃一口就停不下來。
Smille微笑蜜樂
Smille微笑蜜樂

而便於就口的盒裝設計，能夠沿著縫線拆卸，細細品嚐。而在繽紛多彩的包裝外觀，更滿足外帶甜點視覺性與便攜性的需求。Smille希望讓水果走入日常，讓民眾隨時隨地都能品嚐水果甜點、感受加倍快樂的美好時刻，找到屬於自己的命定蜜樂酥。
Smille微笑蜜樂

而Smille微笑蜜樂由微熱山丘SunnyHills 的S為出發，結合法文「千」單位的 Mille及希望能為每個人帶來「微笑」的Smile組合而成，延續微熱山丘「From Fruits to Delights」的精神，希望透過蜜樂酥，將更多水果用甜點的方式走入日常，用多種滋味被更多人認識。

Smille微笑蜜樂更希望將微笑體驗可以分享給更多人，Smille特別準備了水果主題拍貼機體驗，邀請民眾一同紀錄美好瞬間，自11/11開幕日起，只要參與並同意授權微笑體驗影像，即可獲得Smille招待的蜜樂酥（數位兌換券）。
Smille微笑蜜樂




 

Smille微笑蜜樂 
開幕日期：11/11
限定優惠：自11/11開幕日起，只要參與並同意授權微笑體驗影像，即可獲得Smille招待的蜜樂酥（數位兌換券）。
地址：松山文創園區 A7（台北市信義區光復南路133號1樓）
電話：02-2765-3683

Smille微笑蜜樂






鹹口味的燻鮭魚百香蜜樂酥，選用台灣在地百香果製成奶醬，讓喜愛輕食者，也能體驗蜜樂酥帶來的水果日常，未來也將探索不同的水果，持續推出新口味，無論是甜點控、輕食偏好者或特定水果愛好者，都能找到屬於自己的命定蜜樂酥。

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甜點 千層 法式甜點 水果甜點 more
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