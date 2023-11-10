為了讓國人可以再次認識台灣在地文化，由國立傳統藝術中心主辦的「2023鬥陣趣」，以「神童派對」為主題，鎖定三太子與各神童陣容，並在現場邀請了台灣各地最知名的餐飲品牌「温咖啡 、魚刺人雞蛋糕、憨仔風火輪餅」，將在11/11(六)-11/12(日)於「臺灣戲曲中心」，以匯演、踩街和市集方式熱鬧登場。
推薦閱讀：桃園慈湖夜間水舞光雕秀！表演時間、週末市集一次看，27天免費入場拍。
今年的「2023鬥陣趣：神童派對」活動展現多元豐富的神偶文化，並邀請知名藝人澎恰恰、許效舜，以及柯大堡、劉胤含擔任宣傳大使，希望帶動當代的陣頭流行。同時，在餐飲方面，更別邀來温咖啡 、魚刺人雞蛋糕、憨仔風火輪餅、110食驗室-廚藝烘焙手作、Ai_Yo哎呦愛玉等多家知名餐飲品牌現場設置攤位。
現場除了可以讓消費者一次現品嚐在地特色美食之外，親子最愛的手作課程體驗也不缺席，如玩印、PODO ART ．波多勞作、Cf捏麵坊-親子黏土DIY，更有「神將穿戴體驗」讓大家可以打卡上傳，體驗台灣傳統民俗文化的樂趣。
而在本次美食攤位之中，以「温咖啡」打頭陣，由每日ㄧ句「温語錄」先讓大家從哭笑不得中走起。「溫咖啡」自開店以來，8年沒換過菜單，但天天在換語錄，就是希望喝咖啡的人除了得到力量，看到語錄時也會讓今天不太一樣。
因為對於兒時記憶中的雞蛋糕香氣念念不忘，鼓起勇氣創業的「魚刺人雞蛋糕」，用故鄉的英文諧音-「魚池人」為名，從鄉下來到都市，向更多人介紹自己的家鄉，且沿用古董老車打拼的精神，每天調製新鮮的天然⻝材與樸實的感情打造充滿台灣情懷的點心。
還有來自宜蘭羅東的「憨仔風火輪餅」更為這次活動客製化專屬的「風火輪」壓畫車輪餅，最好的原料來製作每日有限的餡料，將美味與趣味結合。「110食驗室-廚藝烘焙手作」也不惶多讓！當日將販售「聖筊 」刈包，吃完心想事成「武保庇」喔。
2023鬥陣趣：神童派對
活動期間：11/11(六)-11/12(日)
活動地址：台北市士林區文林路751號