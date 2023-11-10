日本神戶「長田本庄軒」插旗台北信義區，日本美食控開吃！對於日本料理喜愛度極高的台灣人，只要看到是從日本來的美食新開店，就一定會掀起話題。這次由引進「丸亀製麵」的東利多控股有限公司再次引進日本名店，以神戶高人氣的日式炒麵、大阪燒專賣店為特色的「長田本庄軒」，將於11/11正式在新光A11開幕。







在神戶擁有多間分店的長田本庄軒，首間海外分店便選擇落腳在新光三越A11，不僅帶來最經典道地的日式炒麵和大阪燒，也為台灣人的飲食喜好推出限定餐點。而長田本庄軒最大特色在於「牛筋雜煮」，是戰後因糧食不足發展而成的美食，將當時極少當作食材的牛筋為主角，加入大量的蒟蒻增加飽足感，是神戶經典家庭料理。







而長田本庄軒也特別強調自製麵條部分，每日在店內根據當天氣候、濕度等因素調整麵體配方，製作出Ｑ彈麵體。首推必吃「Bokkake經典炒麵」、「Bokkake經典大阪燒」，在Ｌ型鐵板吧台上由職人手拿鐵鏟快速翻炒，淋上濃郁的牛筋雜煮讓人一吃就愛上。





長田本庄軒 新光三越信義A11店 店家資訊

長田本庄軒 菜單、售價

長田本庄軒 開幕優惠

另外，也針對台灣人的飲食習慣，特別研發豬肉、海鮮等口味，讓不吃牛的饕客也能到此品嚐來自日本的美味。也專為兒童、小鳥胃推出小份量的大阪燒，最便宜只要149元就能吃到。此外，開幕期間只要來店滿額就送刮刮卡，最大獎送大阪來回機票。推薦閱讀：地址：台北市信義區松壽路11號B2Bokkake經典炒麵(牛筋雜煮)239元、燉煮豬肉炒麵239元、麻辣燉煮豬肉炒麵249元、Bokkake歐姆蛋炒麵(牛筋雜煮)、番茄雞肉炒麵249元、鹽味魷魚足炒麵259元、海鮮炒麵319元、Bokkake經典大阪燒(牛筋雜煮)279元、燉煮豬肉大阪燒279元、番茄雞肉大阪燒289元、海鮮大阪燒359元、Bokkake兒童大阪燒(牛筋雜煮)149元來店消費滿額，即贈送刮刮卡，張張有獎。獎項包括免費餐點、飲品、最大獎日本大阪免費來回機票。