台中燒肉霸主「燒肉風間」正式進軍火鍋！作為火鍋、燒肉激戰區的台中，不僅是台中在地人吃飯的人氣首選，更是外縣市旅客到訪台中一定會找一間火鍋或燒肉朝聖。這次被譽為台中最強燒肉霸主「燒肉風間」，首度跨足火鍋戰場，在老虎城唐吉訶德旁開設全新火鍋品牌「重慶火鍋緋花」，以道地重慶火鍋領軍挑戰台中火鍋霸主稱號。
以「現代美學重新詮釋傳統餐飲文化」為概念打造的全新火鍋品牌「重慶火鍋緋花」，品牌名取自「緋里尋紅，花落霏煙」意境，邀請榮獲義大利A' Design Award設計大獎的「璞冉空間設計團隊」設計，於店內重現重慶霧都的氛圍。在餐具上也精選宮廷御用景德鎮瓷器、日本手繪瓷盤和希臘Soul Kitchen餐瓷呈盤，讓人從視覺就開始享受。
重慶火鍋緋花推出四大鍋底選擇，必點推薦「重慶牛油麻辣鍋」將花椒、大茴香等十數種辛香料炒過逼出香氣，麻、辣、香、厚讓辣辣控一吃就愛上。另一款近期爆夯的「酸菜魚鍋」則是酸爽夠勁，不小心就一直續碗喝不停。還有番茄鍋和蕈菇鍋兩款不辣的鍋底，若有選擇障礙的話建議直接點四宮格鍋，四種鍋底一次全滿足。開幕前三天推出點麻辣鍋、再送酸菜魚鍋限量買一送一優惠，
並規劃開胃四重奏款待，一入坐就先提供耗時熬煮水梨和白木耳的「小吊梨湯」、道地「酸辣涼粉」、爽脆「涼拌腐竹」和酸甜開胃「鹿谷茶梅」，提供極致的服務。近百款菜色有美國Prime級牛肉、日本A5和牛和被譽為豚肉界神戶和牛等級的100%純種盤克夏黑豚豬肉等肉品。
除了肉類之外，重慶火鍋緋花也將重慶三寶「黑毛肚、黃喉、鵝腸」，以及重慶小吃「重慶小酥肉、特製四川椒麻伴麵、酸辣土豆絲」完整呈現，帶給大家完整重慶麻辣鍋的體驗。還有日本進口火鍋料、較為稀少的有機虎紋黑美人、吸湯多汁的酵素臭豆腐等近百款菜色任你挑。
更不能錯過自助吧台區超過20多種道地重慶小料台，和無限吃到飽的蘿蔔燉牛肉、滷肉飯等，堪稱是白飯殺手等級一定要吃。並於12/25-12/31和店員玩辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，挑戰成功送你吃「黑糖冰粉」。若沒通過也別難過，完成指定步驟也可獲得麻糬冰淇淋乙份。
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重慶火鍋緋花 店家資訊
開幕日：2023/12/22
電話：04-2251-4647
地址：407台中市西屯區河南路三段120號B1
營業時間：11:00-00:-00(最後收客時間10:00)
重慶火鍋緋花 開幕優惠
第一重「緋花必吃雙湯鍋，一口入魂飛重慶」
活動日期：2023/12/22-12/24
活動內容：凡點重慶牛油鍋連續三天每日限量前50組贈價值320元的酸菜魚湯底。
注意事項：
(1)於每天早上10:30依序發放號碼牌，每天限量50組。
(2)將依排隊順序優先選用餐時段及帶位，每場次15組優先帶位，剩餘組數將以第二時段用餐以此類推。
(3)優惠不得與其他活動並用。
第二重「麻還要更香麻，辣還要更辛辣」挑戰
活動日期：2023/12/25-12/31
活動內容：只要通過辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，並完成指定步驟即可獲得「黑糖冰粉」乙份（價值近100元）。若沒通過，完成指定步驟也可獲得麻糬冰淇淋乙份（價值近50元），每日限量100位參賽者。
以上優惠，「重慶火鍋 緋花」保有活動變更與終止權力。