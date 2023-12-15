台中燒肉霸主「燒肉風間」正式進軍火鍋！作為火鍋、燒肉激戰區的台中，不僅是台中在地人吃飯的人氣首選，更是外縣市旅客到訪台中一定會找一間火鍋或燒肉朝聖。這次被譽為台中最強燒肉霸主「燒肉風間」，首度跨足火鍋戰場，在老虎城唐吉訶德旁開設全新火鍋品牌「重慶火鍋緋花」，以道地重慶火鍋領軍挑戰台中火鍋霸主稱號。







以「現代美學重新詮釋傳統餐飲文化」為概念打造的全新火鍋品牌「重慶火鍋緋花」，品牌名取自「緋里尋紅，花落霏煙」意境，邀請榮獲義大利A' Design Award設計大獎的「璞冉空間設計團隊」設計，於店內重現重慶霧都的氛圍。在餐具上也精選宮廷御用景德鎮瓷器、日本手繪瓷盤和希臘Soul Kitchen餐瓷呈盤，讓人從視覺就開始享受。







重慶火鍋緋花推出四大鍋底選擇，必點推薦「重慶牛油麻辣鍋」將花椒、大茴香等十數種辛香料炒過逼出香氣，麻、辣、香、厚讓辣辣控一吃就愛上。另一款近期爆夯的「酸菜魚鍋」則是酸爽夠勁，不小心就一直續碗喝不停。還有番茄鍋和蕈菇鍋兩款不辣的鍋底，若有選擇障礙的話建議直接點四宮格鍋，四種鍋底一次全滿足。開幕前三天推出點麻辣鍋、再送酸菜魚鍋限量買一送一優惠，





重慶火鍋緋花 店家資訊

開幕日：2023/12/22

電話：04-2251-4647

地址：407台中市西屯區河南路三段120號B1

營業時間：11:00-00:-00(最後收客時間10:00)



重慶火鍋緋花 開幕優惠

第一重「緋花必吃雙湯鍋，一口入魂飛重慶」

活動日期：2023/12/22-12/24

活動內容：凡點重慶牛油鍋連續三天每日限量前50組贈價值320元的酸菜魚湯底。

注意事項：

(1)於每天早上10:30依序發放號碼牌，每天限量50組。

(2)將依排隊順序優先選用餐時段及帶位，每場次15組優先帶位，剩餘組數將以第二時段用餐以此類推。

(3)優惠不得與其他活動並用。



第二重「麻還要更香麻，辣還要更辛辣」挑戰

活動日期：2023/12/25-12/31

活動內容：只要通過辛辣問題與電流測謊機趣味挑戰，並完成指定步驟即可獲得「黑糖冰粉」乙份（價值近100元）。若沒通過，完成指定步驟也可獲得麻糬冰淇淋乙份（價值近50元），每日限量100位參賽者。



以上優惠，「重慶火鍋 緋花」保有活動變更與終止權力。