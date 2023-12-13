小資族的美食天堂就在西門町！對於學生族、小資族而言，西門町不只是逛街的好去處，平價、高CP值的美食更是揪聚餐的首選。今年年底隨著「2023西門 PLAY樂購町」登場和外國遊客激增，讓西門町再度成為話題。窩客島特別整理7間西門町平價吃到飽，有台灣人最愛的火鍋吃到飽、燒肉吃到飽，和首見的韓式豆腐鍋吃到飽等，最便宜只要398元就能飽到天靈蓋。







一直是吃到飽激戰區的西門町，不僅是台北平價麻辣鍋吃到飽霸主「馬辣集團」的大本營，近年來王品集團也積極在西門町發展吃到飽，陸續開設尬鍋、嚮辣、肉次方燒肉放題等新吃到飽品牌，可見西門町吃到飽的商機。這次推薦7間平價吃到飽夯店，就算月底吃土也不怕餓肚子。







西門町日式燒肉吃到飽激推：598元熊一燒肉

堪稱是引領全台日式燒肉吃到飽風潮的「熊一頂級燒肉」，從2001年開幕至今，以平價燒肉吃到飽為主打，還不定期會推出限定升級優惠，是肉肉控、小資族聚餐最愛首選夯店。





西門町韓式豆腐鍋吃到飽激推：498元江陵阿嬤

來自韓國的「江陵阿嬤강릉할매」特意在台灣開設首間韓鍋吃到飽新型態餐廳，將台灣人最愛的火鍋、吃到飽結合，以少見的韓式豆腐鍋無限續，再搭配30種韓式料理和小菜任君挑選的吃到飽自助吧，以498元超高CP值刷新西門町吃到飽排行榜。



全文介紹、詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376595







西門町韓式吃到飽激推：469元甩鍋雞

部落客 foodtinne 造訪 甩鍋雞 說：

多種火鍋蔬菜、年糕、炸物、魚板、燒賣、冰淇淋應有盡有，一鍋還能三吃 先吃炒雞吃膩換火鍋 沒飽還可以再炒飯 超適合大胃王，月底沒錢來吃這準沒錯 一餐抵三餐 小資族、學生族最愛！<全文介紹>



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#甩鍋雞

地址：台北市萬華區西寧南123號4樓

電話：02-2375-5580







西門町韓式吃到飽推薦：777元韓式肉倉

部落客 吃貨文文 造訪 韓式肉倉 說：

除了這多達幾十種高級肉品之外，還有重頭戲吧檯區，有8樣韓國道地小菜，還有必吃的韓式辣炒年糕、韓式炸雞、韓式泡菜炒肉。<全文介紹>



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#韓式肉倉

地址：台北市萬華區昆明街92-1號3樓

電話：02-2331-6767







西門町火鍋吃到飽推薦：698元心心麻辣鍋

部落客 小虎食夢網 造訪 心心麻辣鍋 說：

沒想到這一到七星的龍珠居然可以放進鍋裡煮(膠原蛋白)，除此之外我吃火鍋偏好的牛肉也相當有水準<全文介紹>



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#心心麻辣鍋

地址：台北市萬華區成都路141號

電話：02 2388 9299







西門町韓式烤肉吃到飽推薦：439元阿豬媽

部落客 軟西，遊記 造訪 阿豬媽 說：

原本對吃到飽肉品都沒有很期待，但是阿豬媽的肉出奇優秀呀!原味可以吃得到肉的鮮甜，加上醃漬醬料調味後也各有特色，令人魂牽夢縈的還有起司與生菜的各種搭配。<全文介紹>



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#阿豬媽

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓

電話：02-2331-0511







西門町韓式銅板烤肉吃到飽推薦：498元阿豬嘻烤肉村

部落客 蔣嫣嫣 吃貨系律師 造訪 阿豬嘻烤肉村 說：

是一家讓我感到驚艷的韓式銅盤烤肉店，食材應有盡有且新鮮，肉品以及小菜等調味更是不馬虎，對我而言，是一家相當有水準且令人印象深刻的高ＣＰ值韓式火烤兩吃店。<全文介紹>



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#阿豬嘻烤肉村

地址：台北市萬華區峨眉街28號3樓

電話：02-2331 7070







