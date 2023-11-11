最後倒數，新世紀福音戰士鐵粉快到台北101朝聖！高人氣時尚配件品牌CASETiFY，於今年重磅攜手日本經典動漫《新世紀福音戰士》獨家聯名推出限定手機殼、充電座、耳機套等，一開賣就搶購一空。並在台北101打造「PROJECT CSTF 計畫：台北作戰基地」免費打卡點，由4公尺試驗初號機坐鎮，快閃六天一定要搶拍。







快閃只到11/13的「CSTF 計畫：台北作戰基地｜保護你遠離衝擊」，從日本搬到台北101腳下的EVA試驗初號機，帶著 CASETiFY 聯名手機殼從地面上破土而出，高達4公尺的巨大打卡點，讓一票鐵粉直衝到現場朝聖。並且規劃「A.T. 力場」沉浸式 AR 濾鏡體驗區，只要掃描QRCode就能拍出猶如動漫中末日世界的場景。只要打卡完成指定任務，就免費送獨家 EVA 聯名扇、貼紙及以特務機關 NERV 標誌設計的 AR 濾鏡收藏卡。







同時，現場也展示《新世紀福音戰士》 x CASETiFY 聯名系列商品，包括七月一開賣就被瘋搶的「珍藏版 EVA 充電座」以及「珍藏版 EVA 試驗初號機 AirPods Pro 保護殼」，融合動畫中與使徒的戰役、 EVA 經典角色與標誌等元素。並推出第二波聯名磁吸行動電源新品，有特務機關 NERV、使徒等設計，數量有限趁早搶買。



推薦閱讀：老協珍Hello Kitty玻璃鍋！老協珍佛跳牆「Hello Kitty50週年雙耳湯鍋」夢幻聯名，限量1288組、開賣時間曝光。





CSTF 計畫：台北作戰基地｜保護你遠離衝擊

更多CSTF 計畫：台北作戰基地｜保護你遠離衝擊照片：















日期： 即日起至2023年11月13日地點：台北 101 購物中心 信義路大門口 （捷運台北 101 / 世貿站 4 號出口）開放時間：11:00 - 21:00（星期五、六、日延長開放至 22:00），無須預約，免費自由入場。優惠活動：即日起至活動現場拍照打卡並完成指定任務，即可獲得獨家 EVA 聯名扇、貼紙及以特務機關 NERV 標誌設計而成的 AR 濾鏡收藏卡。（贈品數量有限，送完為止。）