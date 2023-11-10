Kitty鐵粉就算荷包破洞也要搶！年年都搶破頭的「老協珍Hello Kitty佛跳牆湯鍋組」，今年為了迎接2024年Hello Kitty50週年慶，直接推出史上最夢幻的Hello Kitty透明玻璃湯鍋，可愛度直接飆升，讓鐵粉想都不想直接設好鬧鐘搶買。
今年老協珍X三麗鷗週年限定佛跳牆，直接為鐵粉量身打造全新限量款的The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋，一樣是以Hello Kitty大頭為造型，從鍋身到鍋蓋全透明，挑戰玻璃美學工藝，細心地吹製、塑型、熔接、貼花等只為了獻上最療癒、最可愛的Hello Kitty玻璃鍋。
菜色上更是嚴選頂級南非鮑魚、中南美洲黑玉烏參與北海道干貝等數十種頂級食材，讓人年菜擺上桌超有面子。全台僅限量1288組，將於11/16早上11:00在老協珍官網、門市搶先預購，Hello Kitty鐵粉一定要手刀下單。
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老協珍Hello Kitty50週年佛跳牆(附The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋)」
售價：4,980元
內容：鮑魚佛跳牆、The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋
販售地點：老協珍官網、門市
購買網址：https://lxz.com.tw/Product/OBJ111
老協珍Hello Kitty玻璃鍋！老協珍佛跳牆「Hello Kitty50週年雙耳湯鍋」夢幻聯名，限量1288組、開賣時間曝光。
Kitty鐵粉就算荷包破洞也要搶！年年都搶破頭的「老協珍Hello Kitty佛跳牆湯鍋組」，今年為了迎接2024年Hello Kitty50週年慶，直接推出史上最夢幻的Hello Kitty透明玻璃湯鍋，可愛度直接飆升，讓鐵粉想都不想直接設好鬧鐘搶買。
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