為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 老協珍Hello Kitty玻璃鍋！老協珍佛跳牆「Hello Kitty50週年雙耳湯鍋」夢幻聯名，限量1288組、開賣時間曝光。

老協珍Hello Kitty玻璃鍋！老協珍佛跳牆「Hello Kitty50週年雙耳湯鍋」夢幻聯名，限量1288組、開賣時間曝光。

2023-11-10 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：老協珍 人氣：1,556
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

Kitty鐵粉就算荷包破洞也要搶！年年都搶破頭的「老協珍Hello Kitty佛跳牆湯鍋組」，今年為了迎接2024年Hello Kitty50週年慶，直接推出史上最夢幻的Hello Kitty透明玻璃湯鍋，可愛度直接飆升，讓鐵粉想都不想直接設好鬧鐘搶買。



今年老協珍X三麗鷗週年限定佛跳牆，直接為鐵粉量身打造全新限量款的The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋，一樣是以Hello Kitty大頭為造型，從鍋身到鍋蓋全透明，挑戰玻璃美學工藝，細心地吹製、塑型、熔接、貼花等只為了獻上最療癒、最可愛的Hello Kitty玻璃鍋。


菜色上更是嚴選頂級南非鮑魚、中南美洲黑玉烏參與北海道干貝等數十種頂級食材，讓人年菜擺上桌超有面子。全台僅限量1288組，將於11/16早上11:00在老協珍官網、門市搶先預購，Hello Kitty鐵粉一定要手刀下單。

推薦閱讀：三麗鷗新周邊全攻略！Kitty控要衝9個「三麗鷗聯名、三麗鷗周邊」最新話題，Hello Kitty列車、Kitty特展、Kitty款閃店一次看。




老協珍Hello Kitty50週年佛跳牆(附The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋)」
售價：4,980元
內容：鮑魚佛跳牆、The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋 
販售地點：老協珍官網、門市
購買網址：https://lxz.com.tw/Product/OBJ111 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#Hello Kitty
morechevron_right
文章關鍵字
Hello Kitty 老協珍 佛跳牆 三麗鷗 more
延伸閱讀

台中蝦蝦控尖叫！泰式鍋物泰滾推出「同桌歲數過100歲」就送100隻蝦「百蝦海嘯」優惠活動，泰滾台中朝富店限定開吃。

 編輯 李維唐

清心福全超可愛！清心福全X三麗鷗推出系列聯名周邊商品，Hello Kitty、布丁狗、帕恰狗可愛到爆炸。

 編輯 李維唐

桃園食記｜A8林口長庚火鍋推薦！聚日式鍋物（林口文化店）聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋 - 奇奇一起玩樂趣

 奇奇一起玩樂趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up