Kitty鐵粉就算荷包破洞也要搶!年年都搶破頭的「老協珍Hello Kitty佛跳牆湯鍋組」,今年為了迎接2024年Hello Kitty50週年慶,直接推出史上最夢幻的Hello Kitty透明玻璃湯鍋,可愛度直接飆升,讓鐵粉想都不想直接設好鬧鐘搶買。







今年老協珍X三麗鷗週年限定佛跳牆,直接為鐵粉量身打造全新限量款的The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋,一樣是以Hello Kitty大頭為造型,從鍋身到鍋蓋全透明,挑戰玻璃美學工藝,細心地吹製、塑型、熔接、貼花等只為了獻上最療癒、最可愛的Hello Kitty玻璃鍋。





菜色上更是嚴選頂級南非鮑魚、中南美洲黑玉烏參與北海道干貝等數十種頂級食材,讓人年菜擺上桌超有面子。全台僅限量1288組,將於11/16早上11:00在老協珍官網、門市搶先預購,Hello Kitty鐵粉一定要手刀下單。



老協珍Hello Kitty50週年佛跳牆(附The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋)」

售價:4,980元

內容:鮑魚佛跳牆、The Future in Our Eyes透彩雙耳湯鍋

販售地點:老協珍官網、門市

購買網址:https://lxz.com.tw/Product/OBJ111