卡娜赫拉的小動物快閃店，在西門町開幕！搶攻粉絲荷包的小土匪「卡娜赫拉的小動物」這次以全新廚師主題，在台北西門町打造限定快閃店，呆萌可愛的P助與粉紅兔兔換上廚師裝扮，變身成西點變包師傅，無論是限定打卡牆、還是必買新品周邊，都讓粉絲們萌到尖叫。



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本次「卡娜赫拉的小動物 小小廚師」快閃店，在11/10-1/21期間限定登場，快閃店特別以廚師造型圖案作為主題，打造「小小廚師主題牆、小廚師甜甜點點區、翻滾吧鬆餅區、小廚師蛋糕區、小廚師上菜嚕、幸福下午茶甜點區」等打卡牆面，還有超萌「拍貼機」，通通要拍到。







周邊小物的部分，本次以「卡娜赫拉的小動物 小小廚師」新圖素推出多款新周邊，其中首推新品「卡娜赫拉的小動物砧板」，呼應本次小小廚師主題，超萌圖案讓粉絲捨不得用刀子切兔兔的臉。此外還有廚房實用小物「卡娜赫拉的小動物製冰盒」，打開冰箱就能看見小土匪賣萌。





卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店

本次新品周邊還有吃貨必收的「餐具盒裝組、餐具收納組」不管在家吃、出門吃都方便，以及超實用「密封夾」夾吃不完的洋芋片剛剛好。如果是兔兔、P助鐵粉，這次還有限定造型、附蓋的「馬克杯、陶瓷杯墊、木杯墊」等小物不管放在家、放辦公室都療癒。針對居家小物，這次「卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店」推出7款廚師造型的「香氛掛片」每款不同香氣，讓粉絲香香又可愛，同時也有「鑰匙圈、造型夾」，可以一次收藏小小廚師的所有造型，粉絲衝快閃店一定要先Get。活動日期：2022/11/10-2024/01/21每日營業時間：11：30-22：00活動地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓（誠品生活武昌店）