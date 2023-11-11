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西門町卡娜赫拉快閃店！快閃店「卡娜赫拉的小動物 小小廚師」西門武昌誠品登場，7打卡牆、7大新品帶你逛。

2023-11-11 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：500
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編輯 張人尹

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卡娜赫拉的小動物快閃店，在西門町開幕！搶攻粉絲荷包的小土匪「卡娜赫拉的小動物」這次以全新廚師主題，在台北西門町打造限定快閃店，呆萌可愛的P助與粉紅兔兔換上廚師裝扮，變身成西點變包師傅，無論是限定打卡牆、還是必買新品周邊，都讓粉絲們萌到尖叫。

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卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 大型娃娃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 打卡牆 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「卡娜赫拉的小動物 小小廚師」快閃店，在11/10-1/21期間限定登場，快閃店特別以廚師造型圖案作為主題，打造「小小廚師主題牆、小廚師甜甜點點區、翻滾吧鬆餅區、小廚師蛋糕區、小廚師上菜嚕、幸福下午茶甜點區」等打卡牆面，還有超萌「拍貼機」，通通要拍到。
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 可愛牆面 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

周邊小物的部分，本次以「卡娜赫拉的小動物 小小廚師」新圖素推出多款新周邊，其中首推新品「卡娜赫拉的小動物砧板」，呼應本次小小廚師主題，超萌圖案讓粉絲捨不得用刀子切兔兔的臉。此外還有廚房實用小物「卡娜赫拉的小動物製冰盒」，打開冰箱就能看見小土匪賣萌。
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 新品砧板 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 新品製冰盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



本次新品周邊還有吃貨必收的「餐具盒裝組、餐具收納組」不管在家吃、出門吃都方便，以及超實用「密封夾」夾吃不完的洋芋片剛剛好。如果是兔兔、P助鐵粉，這次還有限定造型、附蓋的「馬克杯、陶瓷杯墊、木杯墊」等小物不管放在家、放辦公室都療癒。
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 餐具組 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 馬克杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

針對居家小物，這次「卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店」推出7款廚師造型的「香氛掛片」每款不同香氣，讓粉絲香香又可愛，同時也有「鑰匙圈、造型夾」，可以一次收藏小小廚師的所有造型，粉絲衝快閃店一定要先Get。
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 香氛片 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 造型夾 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店
活動日期：2022/11/10-2024/01/21
每日營業時間：11：30-22：00
活動地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓（誠品生活武昌店）
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 店景 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
卡娜赫拉的小動物－小小廚師快閃店 打卡牆面 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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#卡娜赫拉的小動物
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卡娜赫拉的小動物 快閃店 西門 粉紅兔兔 more
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