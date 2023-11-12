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只吃生吐司太遜！溫熟成吐司「PILLO BAKE」花藝烘焙快閃，蒙布朗栗子泥限定登場。

2023-11-12 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：460
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

日子要過得好、也要過的美，是現在許多人的美好新生活提案，對於許多人事物越來越講求儀式感。這次全新輕烘焙品牌 PILLO BAKE ，和民生社區花藝工作坊Miki Wei Studio 聯手打造「美好時光」花藝烘焙快閃店，於12/3前每週五至週日快閃，將法式舒肥概念製成的溫熟成吐司結合花藝，讓人就算路過也會駐足於此。
PILLO溫熟成吐司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio快閃民生社區/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

只吃生吐司就太遜，PILLO BAKE獨家推出的「溫熟成吐司」，是以法式舒肥手法製作，柔軟且具Q彈口感顛覆大家對於吐司的想像。有PILLO經典原味、黑沙芝麻乳酪、黑醋栗乳酪等甜口味，以及兩款鹹口味大蒜起司丁、青醬炒野菇，以冷凍出貨的方式，將吐司中的水份完美保留，隨便回烤加熱就能吃到猶如剛出爐的美味。
PILLO溫熟成吐司口味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
PILLO溫熟成吐司 黑沙芝麻乳酪、黑醋栗乳酪 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

先前僅在網路販售的PILLO BAKE，這次和Miki Wei Studio 聯名企劃「美好時光」花藝烘焙快閃店，以「把生活過成粉色的美好生活提案！」為精神貫穿此次聯名，邀請大家到民生社區來場法式浪漫的感官體驗。店裡的陳列設計以烘焙與花藝的日常構思，將製作吐司的烘烤器具、擀麵棍等變成花瓶或椅凳。
PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio快閃店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio店內設計 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



快閃店中除了販售PILLO經典原味、黑沙芝麻乳酪、黑醋栗乳酪、大蒜起司丁、青醬炒野菇，更加碼推出聯名款「小花吐司餐盒」，快閃限定的蒙布朗栗子泥、柚子奶油兩款口味，還能搭配花束組合優惠一起帶走，享受把生活過成粉色的美好生活提案。

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PILLO溫熟成吐司快閃店限定吐司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
PILLO蒙布朗栗子溫熟成吐司 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio「美好時光」花藝烘焙快閃店
活動時間：2023年11月10日至12月3日，每週五六日
營業時間：10:00 - 19:00 
地址：台北市松山區三民路95巷34號1樓B室

PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio 聯名快閃店期間限定商品
美好時光 小花吐司餐盒 (蒙布朗栗子泥/柚子奶油兩款口味) $185
美好時光 小花吐司餐+心情小花束 組合 $520
美好時光 心情小花束 $350

更多PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio「美好時光」花藝烘焙快閃店照片：








 

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