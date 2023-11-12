日子要過得好、也要過的美，是現在許多人的美好新生活提案，對於許多人事物越來越講求儀式感。這次全新輕烘焙品牌 PILLO BAKE ，和民生社區花藝工作坊Miki Wei Studio 聯手打造「美好時光」花藝烘焙快閃店，於12/3前每週五至週日快閃，將法式舒肥概念製成的溫熟成吐司結合花藝，讓人就算路過也會駐足於此。







只吃生吐司就太遜，PILLO BAKE獨家推出的「溫熟成吐司」，是以法式舒肥手法製作，柔軟且具Q彈口感顛覆大家對於吐司的想像。有PILLO經典原味、黑沙芝麻乳酪、黑醋栗乳酪等甜口味，以及兩款鹹口味大蒜起司丁、青醬炒野菇，以冷凍出貨的方式，將吐司中的水份完美保留，隨便回烤加熱就能吃到猶如剛出爐的美味。







先前僅在網路販售的PILLO BAKE，這次和Miki Wei Studio 聯名企劃「美好時光」花藝烘焙快閃店，以「把生活過成粉色的美好生活提案！」為精神貫穿此次聯名，邀請大家到民生社區來場法式浪漫的感官體驗。店裡的陳列設計以烘焙與花藝的日常構思，將製作吐司的烘烤器具、擀麵棍等變成花瓶或椅凳。





PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio「美好時光」花藝烘焙快閃店

PILLO溫熟成吐司 x Miki Wei Studio 聯名快閃店期間限定商品