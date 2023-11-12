懂不懂茶、只差在有沒有機會去認識好茶，想喝咖啡、又只懂小七！松山文創園區了解到許多文青系、爸爸們，都十分喜歡喝好茶、咖啡，特別推薦園區內臺灣青草第三代「賣艸人家」、臺灣城鄉老茶新創「紅烏龍合作社」、臺灣自然農法茶品牌「Beryl & Co.」及科學與藝術結合的「小獵犬號」，濃郁茶香與咖啡香撲鼻而來，走一趟台灣品牌故事。
一家專注於賣「艸」的獨特店家「賣艸人家」。這不僅是賣青草的地方，更是一處擁有八十年歷史的古老青草店歷經轉型後，成為新世代的時尚青草生活品牌。走進賣艸人家，木招牌散發著溫暖的氛圍，店內香氣撲鼻而來，是來自天然的草本香，淡雅的清香與古老的木頭搭配，需要親身體驗才能領略到這種身心舒緩的草本氛圍。不同於古早青草店的商品陳列方式，現在的青草食材多放置在店裡冰庫中，店內多用黏土花和通草花模擬其他植物做裝飾，為生活增加自然美感。
同時，走進松菸風格店家，一陣淡淡的蜜香映入鼻腔，彷彿漫遊在臺東鹿野。源自鹿野的紅烏龍，由茶業改良場台東分場於2008年研發，獨特的發酵製程使其在烏龍茶中獨樹一格。茶湯橙紅似紅茶保留著烏龍茶的風味，微散著淡淡的蜜香和花香，因此得名蜜香紅烏龍。這款結合傳統製茶技藝與創新發酵法的獨特茶品，呼應著松菸古蹟中的創新氛圍，木造裝潢在寧靜的下午宛如穿越時光，為品茗的環境增色不少。
在都市的喧囂中，追求一杯品味獨特的下午茶，成為生活中的小幸福。Beryl & Co.，一處融合東西方元素的極致享受的空間，不僅是一個茶品牌，更是一種生活態度，結合美學與文學、自然環保和茶文化的核心價值。提供全新下午茶的體驗。主理人Alice和Tom熱愛茶藝，同時深研公平貿易。使命更在於為臺灣產品貢獻一己之力，將精品茶融入優雅舒適的環境中，專為25-35歲的OL女性和高端女性設計了獨特的茶包商品，同時也考慮到年長者的養生需求。
最後，賽先生科學工廠旗下品牌「小獵犬號」集結科學、文學和藝術元素，概念靈感源自達爾文的冒險與小獵犬號的航海歷程，店內以植物、礦物等多樣元素打造出科學優雅的氛圍，仿佛步入「物種起源」的現場。特別引入科學實驗精神，燒杯漏斗手沖咖啡提供民眾獨特的品味體驗，將科學與品味完美結合。
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松菸風格店家
營業時間：週一至週四11:00-18:00 週五至週六11:00-19:00
營業地點：東向製菸工廠
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