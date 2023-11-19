饕客吃的不只是美食，更是一場對話！隱藏在中正紀念堂周邊的Fine Dining「香色」，這次和台中人氣「小樂沐」強強聯手，透過食物料理進行對話，並且探討現在社會面臨的挑戰和問題，打造期間限定「遇見· 預見」四手餐會，重新詮釋英國作家狄更斯名著中的「這是最好的時代，也是最壞的時代。」經典名句。







強強聯名的香色Ｘ小樂沐「遇見· 預見」四手餐會，是兩位主廚對於疫情後的餐飲業現況進行思考，無論是通貨膨脹、人力短缺等議題，讓40代「小樂沐」主廚Raymond（方柏儼）與30代的「香色」主廚Steve（邱一中）透過聯名餐會，直迎現有的挑戰、迎接未來。將於11/24、11/25 在台北香色；12/1、12/2 於台中小樂沐接力登場，僅有四場餐會邀請饕客一起用舌尖體驗主廚的精彩對話。







擅長將台灣在地食材融入法式料理中的「小樂木」主廚Raymond，推出「法式肉派 柚子 花生」將最初學習西餐的經典菜變化出新花樣，加入以煙燻湖南臘腸方式製作豬耳朵，並且用花生取代堅果，並佐以柚子、小香草和花生泥，為經典法式注入台灣味。





並針對永續飲食議題，設計「茄子 鮪魚 香草」，以茄子作為主角、鮪魚為配角呈現，先經過油炸去皮後的茄子，沁泡在番茄高湯中入味，再用橄欖油和鹽巴簡單調味後，再鋪上用二荊條辣油提香的鮪魚，並在桌邊刨上風乾鮪魚、淋上具有南法風情的醬汁，呼應「減碳飲食」的重要趨勢。另外也有「清湯 火腿 豬背脂」以大量的根莖類蔬菜為主角。對於用餐體驗有特殊講究的「香色」主廚Steve，則是在主餐「澳洲熟成羊小排 牛蒡 蘋果」上桌前將儀式感拉到滿點，先點上混有卷柏、龍柏、鼠尾草、迷迭香、杜松子的薰香，帶領大家走進森林的錯覺感。並端上一罐自製「蘋果辣椒醬」，由曾經來店內用餐的手繪插畫家繪製罐裝和帆布袋。並針對不同部位的羊小排獻上最適當的各種料理處理，將油脂最豐富的部位先用迷迭香、百里香、蒜頭、黑胡椒醃製後再串燒；瘦肉部分則是煎至五分熟，搭配以雞汁為基底，加上洛神、紅酒與牛蒡熬製的木質調醬汁。還有一盤夾滿燉羊肉的塔可，一旁有酸白菜、油蔥風味烤龍鬚菜、百香果漬蘋果與青龍辣椒醃製的洋蔥，各種漬菜讓人變換出無限滋味。甜點則是以台灣經典伴手禮鳳梨酥為發想，一盤打碎的鳳梨酥概念「金鑽鳳梨 鹹蛋黃 甜玉米」，主廚Steve表示：不管未來怎麼變化，但不變的是對於家鄉味的認同，故而設計此款甜點。以八角、紅胡椒等香料燉煮的鳳梨為基底，佐上鹹蛋黃卡士達、帶有熏烤香氣的甜玉米冰淇淋，並在桌邊淋上白蘭地冷露和無花果葉油增添香氣。推薦閱讀： 終於開到台北了！神戶必吃「長田本庄軒」海外1號店插旗信義區，149元開吃日式炒麵、大阪燒。



香色Ｘ小樂沐 「遇見· 預見」四手餐會

售價：5,800元

活動日期：

11/24、11/25 台北香色餐廳

12/1、12/2 於台中「小樂沐」餐廳



香色 店家資訊

地址：台北市中正區湖口街1-2號

電話：02-2358-1819



小樂沐 店家資訊

地址：台中市西區存中街59號1樓

電話：04-2375-3002