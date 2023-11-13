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88元特大杯太妃核果那堤！星巴克買一送一「太妃核果那堤、抹茶星冰樂」領軍，10款星巴克買一送一快閃喝爆。

2023-11-13 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：191
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編輯 鄭雅之

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耶誕節就是要喝星巴克太妃核果那堤，終於有買一送一了！隨著各地耶誕燈飾即將點燈，讓整個耶誕氛圍更加濃厚，作為每年都不缺席的星巴克，這次以「帶來冬日幸運的飲料」為主題，推出連續三天買一送一優惠，由耶誕限定必喝款「太妃核果那堤」領軍10款指定飲品，讓大家揪人一起喝杯星巴克。
星巴克買一送一優惠活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星巴克買一送一連喝三天/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

於11/13~11/15期間快閃登場的「帶來冬日幸運的飲料 指定品項好友分享日」星巴克買一送一優惠，活動期間只要在11點至20點至門市購買兩杯特大杯指定飲品，即可享有買一送一優惠，每人每次最多可享有買二送二優惠，是小資族一定不會錯過的優惠。
星巴克醇濃抹茶星冰樂買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星巴克買一送一優惠指定十款飲品/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

指定飲品包括咖啡系列的冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤、焦糖瑪奇朵；茶控也有福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤可以選擇，而無論天氣冷氣都是人氣必喝的星冰樂也有焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，最受期待的「太妃核果那堤」當然也是冬日必喝款，特大杯175元買一送一後等於一杯只要88元超佛。

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星巴克太妃核果那堤買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
星巴克買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載





星巴克買一送一優惠
活動時間：2023/11/13(一)-2023/11/15(三)
活動內容：活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。
優惠品項：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、太妃核果那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂

注意事項：
1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
2.優惠品項依各門市現貨為準，罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
3.部分門市不適用。
4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。 

 

 

 

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