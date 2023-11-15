三麗鷗迷、吉伊卡哇迷直接原地尖叫了！發跡自日本網路漫畫的「吉伊卡哇」近期風靡台日兩地，角色們療癒的造型與逗趣的故事設定，深深擄獲許多女性和小朋友的心，因此周邊、聯名活動接連不斷，最近還與三麗鷗驚喜合體推出超萌商品，讓每個三麗鷗與吉伊卡哇的角色都穿上彼此的衣服，就是要挑戰粉絲們的荷包深度。



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▲圖片來源／株式会社サンリオ



人氣從日本一路延燒至台灣的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，作者為知名的網路漫畫家「nagano」，他最擅長將圓滾滾的外型結合超萌表情，創造出筆下的角色，其中獲得最大迴響的「吉伊卡哇」近年不斷推出商品與聯名活動，可說是坐穩了最新的搶錢小動物第一把交椅。如今有「可愛教祖」之稱的三麗鷗也攜手吉伊卡哇合作，兩大超可愛的人氣IP強強聯名，將於2023年11月16日起正式推出26款「三麗鷗×吉伊卡哇」全新商品。

▲圖片來源／株式会社サンリオ



在這次的驚喜聯名當中，吉伊卡哇、nagano熊、炸可樂餅、巴戈等經典角色，都將穿上三麗鷗角色造型的睡衣，與同樣穿著吉伊卡哇角色服的三麗鷗明星們一同玩耍，營造出夜晚睡前的歡樂時光，而所有周邊商品上都是這些可可愛愛的圖案，對於兩邊的粉絲來說實在太邪惡，隨便一款根本都意圖使人想要全部包套帶回家。

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「三麗鷗×吉伊卡哇」聯名周邊商品中，從托特包、絨毛玩偶、化妝包、環保袋、玩偶吊飾、胸針、手帕、貼紙組、資料夾等全部應有盡有，特別是鐵粉一定要收藏的聯名絨毛玩偶系列，吉伊卡哇角色手上都會抱著與他們配對的三麗鷗娃娃，可愛到讓人原地就想尖叫，有興趣的朋友不妨趕緊找好日本代購，確保自己能夠將這波超可愛的聯名商品搶到手喔。

▲圖片來源／株式会社サンリオ

Nagano Friends X 三麗鷗 聯名周邊

販售日期：2023年11月16日

販售地點：日本全國三麗鷗直營門市、日本百貨公司三麗鷗專櫃、三麗鷗網路商店

必買商品推薦：

吉伊卡哇絨毛娃娃：各3,630日圓（共3款）

絨毛娃娃胸針：各1,375日圓（共6款）

絨毛娃娃吊飾：各2,420日圓（共7款）

粉色方形化妝包：1,650日圓

藍色透明化妝包：1,265日圓

肩背托特包：2,420日圓

環保袋：1,485日圓

手帕：880日圓

毛巾：1,320日圓

資料夾：660日圓

貼紙組：495日圓

束口袋：1,485日圓

髮夾：各594日圓（共8款）



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