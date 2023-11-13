肉肉控、龍蝦控、美食IG家一定都要吃過一次的君品酒店雲軒西餐廳，為了搶攻牛排控的第一口必吃牛排、龍蝦控必點第一道龍蝦的稱號，特別攜手加拿大駐台北貿易辦事處「加拿大嘉年華」，集結享譽世界的加拿大各式特色食材，AAA等級加拿大牛肉、北大西洋海鮮之王－龍蝦，由雲品國際西餐行政主廚王輔立操刀設計，九套全新限定菜單，再加碼嘉年華套餐799元起。



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而加拿大因為擁有豐富水資源及山脈草原地景，是世界上最大的穀物生產國之一，牧牛採用高品質大麥、小麥、玉米等穀物飼養，產出的牛肉兼具有豐富的大理石花紋、潔白緊實的脂肪及濃郁的肉味，柔嫩的肉質，風味獨具。加拿大牛肉等級主要有Prime、AAA、AA等，而此等級牛肉標榜僅能使用較年輕因而肉質細嫩的牛，且除了油花分布，也將肌肉色澤及結實度、脂肪顏色與厚度列入評比。更是北美唯一執行全國牛隻標識系統的國家，讓每頭牛都能溯源，透過嚴格的評比分級與把關，成就世界認可的頂級牛肉。





此外，全世界饕客公認最美味的北大西洋海鮮之王「加拿大活龍蝦」，高緯度的冰冷深海海域，賦予加拿大龍蝦厚實蝦殼及飽滿Q彈蝦肉，當地漁民沿襲世代流傳方式，以龍蝦籠放入深海低溫海域撈捕龍蝦，再以備有製冰設備的捕撈船急送回蓄養池，保持龍蝦鮮活美味，加拿大活龍蝦肉質多汁、甜美緊實，主廚以清蒸展現最天然的鮮甜美味，龍蝦頭鮮美蝦膏，更是老饕眼中必吃美味！搭配香醇奶油，襯出豐盈清麗的龍蝦鮮味，嚐過就愛上。





最後，魁北克省是全球最大的楓糖漿產地，早自16世紀就被發現採集，是加拿大餐桌上必備的調味品，魁北克認證的楓糖漿糖度需達到66%以上，品質冠於全球，主廚以琥珀色香氣厚實獨特的楓糖，與香美鬆軟的鬆餅搭配，為食客獻上「楓葉之國」加拿大最著名的經典甜點。





本次套餐共有，炭香誘人的「加拿大燒烤牛肉串套餐」999元+10％及「加拿大頂級帶骨牛小排(18oz)盛宴」1,599元+10％、「加拿大龍蝦套餐」1,799元+10％，及雙拼主食套餐-「加拿大龍蝦 & 加拿大燒烤牛肉串套餐」1,999元+10％，「加拿大龍蝦 & 紐芬蘭炸鱈魚」 1,999元+10％及「加拿大龍蝦 & 加拿大頂級帶骨牛小排(12oz)套餐」2,599元+10％，套餐皆搭配邪惡國民美食-「魁北克牛肉醬起司薯條」、家庭療癒湯品-「加拿大平原扁豆湯」、孢籽甘藍、奶油玉米等豐盛配餐，及加拿大經典甜點-「魁北克楓糖鬆餅」。



同時，雲軒西餐廳再加碼推出，餐廳現場用餐前500名折價200元的限量優惠，品嚐加拿大燒烤牛肉串等嘉年華套餐，只要799元+10%起，識味老饕不用出國，也能一次滿足秋冬對加拿大美食的味蕾渴望，用最棒的美料理，再次成為必吃打卡美食。

雲軒西餐廳「加拿大嘉年華」

供應日期：11/10(五)~11/30(四)

供應時段：每日12:00~14:30、18:00~21:00

訂位請洽：02-2181-9999轉雲軒西餐廳



加拿大嘉年華 菜單

加拿大燒烤牛肉串 999元+10％

炸蝦狂歡盛宴 999元+10％"

加拿大燒烤牛肉串 & 炸蝦 or 松葉蟹 1,399元+10％

加拿大頂級帶骨牛小排(18oz)盛宴 1,599元+10％

加拿大龍蝦 1,799元+10％

加拿大龍蝦 & 加拿大燒烤牛肉串 1,999元+10％

加拿大龍蝦 & 紐芬蘭炸鱈魚 1,999元+10％

加拿大龍蝦 & 松葉蟹 2,199元+10％

加拿大龍蝦 & 加拿大頂級帶骨牛小排(12oz) 2,599元+10％