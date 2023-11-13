串燒控不用飛日本大阪也能吃到教父級焼鳥！被譽為大阪教父級串燒的「焼鳥 市松」，在竹田英人主廚帶領下，秉持職人精神以首創串燒割烹擄獲饕客的味蕾，並且奪得大阪米其林一星殊榮。這次在MMHG 湘楽餐飲集國邀請下，首度跨海來台，以全新姐妹店「fumée」為主打，在台北晶華帶來最道地的日式燒鳥串燒。







派遣得意弟子笠 春介來台擔任主廚，因父親經營燒鳥餐廳的緣故，5歲就開始接觸燒鳥料理，在小耳濡目染之下奠定了燒鳥技巧的基礎和知識，成年後更毛遂自薦到「焼鳥 市松」修業，秉持著竹田英人主廚的教誨「用腦和心理解燒鳥料理」，僅23歲便成為海外姐妹店的主廚，可見其功力。「fumee」延續大阪本店的風格，以18人大吧台為用餐區，讓饕客能一邊用餐、一邊欣賞主廚的串燒秀。







極需基本功的串燒，從烤台大小、火侯掌握到食材的料理手法皆是一門學問，在「fumee」的烤台特意呈獻山形形狀，以達到平均受熱的，確保串燒不會因為中間高溫火侯而中間烤焦、頭尾未熟的狀況。且強調呈現新鮮食材僅提供醬燒和鹽燒兩種口味。其中「鹽燒」會分次撒上日本伯方之鹽、台灣洲南鹽場的鹽之花，提升燒鳥的鮮味。





大阪米其林一星 焼鳥 市松台北姊妹店「fumée」