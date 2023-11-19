7個台南網美景點先筆記！台南除了有外國人也會朝聖的「安平古堡」、「孔廟」等歷史古蹟外，也有許多超夯的網美景點，吸引不少年輕人趁著假日前來打卡，這次窩客島便整理了來台南必拍的「7個網美打卡點」，包括互動式遊樂區、特色眷村與美術館等，讓你拍出絕美IG網美照的同時，也能一次攻略這些不同類型的特色景點。





想拍網美照，又不想只是看風景，可以走訪位在南紡購物中心的「Roller186滑輪場」，600坪大的美式懷舊館場設有各種網美主題區，讓人一邊溜冰，一邊又忍不住打卡拍美照；以超大彈珠台爆紅的「隆田chacha園區」，園內有多種互動式遊戲區、沉浸式光影區，讓大小朋友一起玩瘋整個下午；另外，七層樓高的「南埕衖事」，純白交錯的階梯與空中森林露臺區，更是網美們必拍的打卡勝地之一。





必拍台南網美打卡點：水交社文化園區

部落客 Jason's Life 造訪 水交社文化園區 說：

園區保留8棟將校級的日式宿舍，景觀是一大亮點，配合周遭都種有植栽、芒草，整個空間表現出古蹟和綠地的結合，除了植物也刻畫眷村文化紋理，讓年輕人也可以回溯往昔的樣貌<全文介紹>



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#水交社文化園區

地址：台南市南區興中街118號

電話：06-263-3467







必拍台南網美打卡點：大魯閣Roller186滑輪場南紡館

部落客 熱血玩台南 造訪 大魯閣Roller186滑輪場南紡館 說：

不僅僅只讓你玩溜冰，還時髦的設計了好幾個主題網美館，來這裡除了好玩也好拍。進到場內，會先被場內的節奏輕快的音樂給感染，忍不住就想滑出去XD<全文介紹>



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#大魯閣Roller186滑輪場南紡館

地址：台南市東區中華東路一段358號A2館7樓

電話：06-300-6980







必拍台南網美打卡點：隆田chacha文化資產教育園區

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 隆田chacha文化資產教育園區 說：

某天在IG上發現怎麼有超大的彈珠台！看起來也太有趣了，搜尋之下才知道原來是台南蠻有人氣的親子景點，除了超大的彈珠台外，還有蠻多互動設施<全文介紹>



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#隆田chacha文化資產教育園區

地址： 台南市官田區新生街43號

電話：06-579-1377







必拍台南網美打卡點：台南山上花園水道博物館

部落客 菓子の幸福週記 造訪 台南山上花園水道博物館 說：

天氣涼爽溫度剛剛好，帶著小朋友搭遊園小火車、堆沙坑，有很多互動遊戲設施，可以玩一整個下午，備有免費停車場，也可以帶毛小孩入園，需要放在入口旁提供的手推車上喔！<全文介紹>



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#台南山上花園水道博物館

地址：台南市山上區山上里山上16號

電話：06-578-1900







必拍台南網美打卡點：南埕衖事

部落客 Jason's Life 造訪 南埕衖事 說：

白色建築物分為純拍照及吃冰的場域，分為純拍照及吃冰的場域，吃冰的用餐環境重點在空中植栽花園，搭配現場光影真的很美，另一場域為純為拍照，可在交互錯綜的白色樓梯拍出空間感<全文介紹>



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#南埕衖事

地址：台南市中西區中正路38、40號間巷底

電話：06-227-8999







必拍台南網美打卡點：方圓美術館

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 方圓美術館 說：

建築正面雖然是「西式洋樓」，後方卻是「三合院」的中西合璧很有特色。而且方形布局的中央庭院有著圓形造景，呼應了「「方圓美術館」」的方中帶圓。<全文介紹>



#方圓美術館

地址：台南市將軍區西華1號







必拍台南網美打卡點：臺南市美術館2館

部落客 紫色微笑 造訪 臺南市美術館2館 說：

一進門看到一片純白的室內空間，光線從屋頂灑落，真的太美太夢幻了，隨著太陽的移動，光影也會隨時間而改變，光線時強時弱，真的太美了…<全文介紹>



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#臺南市美術館2館

地址：台南市中西區忠義路二段1號

電話：06-209-7000



