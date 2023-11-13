誰說吃日式丼飯很貴、CP值不高！超人氣丼飯「宮本武丼」就是要讓老饕可以吃的美味、吃的更沒有壓力，特別自11/15起至12/31推出「減壓抗漲菜單」，六大餐點到店爽吃只要99元，天天吃可以現省6204元。並且，還有免費雞湯、飲料與冰品吃到飽，就是要挑戰連鎖燒肉丼最高CP值稱號。



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全台有14間門市的「宮本武丼」以職人直火料理精神，精煉技法追求食材火烤美味之極致，堪稱吃一口就回不去的直火丼飯料理。同時「宮本武丼」招牌燒肉丼，澎湃130g火烤美味肉山，堪稱業界同級最大份量，是許多大食量的肉肉控指定必吃。







其中，「宮本野牛丼」以直火快準疾烤，將難以駕馭的1.5mm牛肉薄片，變成肉嫩味美的燒肉山，搭配獨門沾醬讓人無法抗拒。而「作州野豬丼」以直火炙燒，逼出肥嫩豬五花的油脂，散發撲鼻香氣，加上油亮醬色的燒肉醬超誘人。





此外，宮本武丼全新大份量美食「極上大勢牛排丼」，大份量8.8盎司（250公克）沙朗牛排，表面以高溫乾煎後靜置回溫，保留牛排的原汁原味，再加上奶油以小火輕輕煎烤，賦予牛排淡淡奶香。撒上一點玫瑰鹽，即可勾勒牛排肉汁本身的層次感，搭配蒜片、生洋蔥絲，可享更多味覺體驗。



宮本武丼減壓菜單 99元丼飯

活動期間：2023年11月15日至2023年12月31日

限定菜單：肉肉野豚丼、肉肉野牛丼、浪花柴魚燒丼、青雪百花蔥丼、酸豆唐揚炸雞丼、南洋酸豆巴沙魚丼￼



宮本武丼限定新品極上大勢牛排丼

單點460元

定食520元（定食附白飯、溫泉蛋、炸物、沙拉與水果）



宮本武丼2024減壓券

發送時間：2023/11/15~2023/12/31；於發送期間來店消費，成功註冊為會員(不論新舊會員皆可)，可獲得實體減壓券乙本，各店數量有限，發完為止。

2024減壓券：每本共12張優惠券，含6項99元減壓餐券，宮本野牛丼買一送一券，5款雙人套餐優惠券等。