鮮奶油控的天堂回來了！日本第一間鮮奶油專門店「Milk」，將原本點綴蛋糕、飲料的鮮奶油，變成以鮮奶油為主角的甜點，自2020年起與日本超商LAWSON聯名後，就不斷受到好評，最近兩方第8度攜手合作，推出7款全新的鮮奶油點心，11月14日開賣後就有超多喜愛Milk濃郁鮮奶油滋味的人紛紛買來嚐鮮，如果你近期剛好要到日本旅行的話，別忘了把握機會好好大快朵頤。



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▲圖片來源／株式会社 オペレーションファクトリー



誰說鮮奶油只能當個配角！日本鮮奶油專門店「Milk」近年成功打造出許多以鮮奶油為主角的甜點，並堅持使用來自北海道根釧地區的牛奶為原料，像是超有人氣的招牌鮮奶油霜淇淋，在甜點界裡可說是無人不知、無人不曉。看準這波商機，LAWSON從2020年就開始與「Milk」合作，這幾年只要推出甜點絕對是買氣強強滾，因此今年11月第8度強強聯名，推出7款LAWSON x Milk的系列點心。

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率先領軍登場的就是與LAWSON當紅招牌生乳捲聯名的「牛奶煉乳生乳捲」，在純白色的蛋糕捲當中填入濃郁香甜的煉乳醬與北海道鮮奶油，咬下瞬間就能感受到濃郁的牛奶氣味在口中蔓延開來；帶有北海道馬斯卡彭起司和煉乳風味的杯裝「雪白提拉米蘇」，也能讓鮮奶油控每一口都能享用到豐富的奶香滋味。

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賣相最浮誇的「鮮奶油三明治」與「鮮奶油夾心麵包」，兩者也是在鬆軟的麵包內放入大量滑順的北海道鮮奶油，幾乎每次合作都會登場的「鮮奶油三明治」這次特別放入「鮮奶油、牛奶奶油」兩種內餡，而「鮮奶油夾心麵包」則是塞入滿滿的煉乳鮮奶油，兩款甜點輕輕一捏彷彿就會瞬間爆漿，讓鮮奶油控看了都超想流口水。

▲圖片來源／株式会社 オペレーションファクトリー

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日本LAWSON x Milk 第8度聯名

這次聯名當中同樣毫不客氣使用鮮奶油的甜點還有「鮮奶油甜甜圈費南雪」、「鮮奶油白巧克力夾心麵包」與「鮮奶油天使法蘭奇」。其中「鮮奶油白巧克力麵包」的鮮奶油量雖然不如鮮奶油夾心麵包來得多，但最特別的是裡面加入一片白巧克力，螞蟻人吃了瞬間就開心；如果你只是想淺嚐鮮奶油風味的甜點，那麼不含過量鮮奶油的「鮮奶油天使法蘭奇」與「鮮奶油甜甜圈費南雪」就很適合買來作為下午茶小點心。

上市日期：2023年11月14日

販售地點：日本全國LAWSON便利商店

價格：

牛奶煉乳生乳捲：257日圓

雪白提拉米蘇：311日圓

鮮奶油三明治：354日圓

鮮奶油夾心麵包：279日圓

鮮奶油白巧克力夾心麵包：171日圓

鮮奶油甜甜圈費南雪：225日圓

鮮奶油天使法蘭奇：160日圓