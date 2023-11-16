超可愛三麗鷗蛋糕根本捨不得吃！到日本旅行總是有五花八門的伴手禮買不完，最常聽到的就是東京芭娜娜、白色戀人、薯條三兄弟這些元老級品牌，但近年有許多特色點心受到觀光客矚目，其中2019年誕生的年輪蛋糕品牌「Katanukiya（カタヌキヤ）」的特色是必須沿著切線分開來吃，而留下來的中間圖案便是最大賣點，如今又再度推出與三麗鷗的全新聯名款，一共6種角色讓人只想整套帶回家慢慢享用。



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▲圖片來源／株式会社ぶどうの木



在近年的日本人氣伴手禮當中，2019年誕生的年輪蛋糕品牌「Katanukiya（カタヌキヤ）」成功打響名號，其製作方式是將一層層年輪蛋糕精心烘烤後堆疊起來，並使用法國進口的高壓水流機台，沿著最表層所描繪的可愛圖形，切割成各式各樣的圖案，讓消費者在食用的時候，可以先把外圍的年輪蛋糕沿線切割吃掉，或是用雙手直接把中間的可愛角色推出蛋糕外，特殊的開箱方式，在當年一開幕便成為話題伴手禮。

▲圖片來源／株式会社ぶどうの木



「Katanukiya」從2023年11月10日開始，攜手超可愛的6位三麗鷗角色「Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米、美樂蒂、帕恰狗」，推出期間限定的年輪蛋糕，粉絲們買回家後就可以慢慢享受幫這些萌角「脫模」的樂趣，最後用相機拍照留念後，可以繼續慢慢享用，達到好吃、好玩又好拍的效果。

▲圖片來源／株式会社ぶどうの木

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三麗鷗 × KATANUKIYA 立體年輪蛋糕

在這次「三麗鷗 × KATANUKIYA」的聯名當中，蛋糕口味也會根據每個角色有所變化，像Hello Kitty和布丁狗為帶有恬淡杏仁香的「杏仁風味」、酷洛米與美樂蒂則是清爽甜美的「草莓風味」、大耳狗和帕恰狗則是甜甜蜜蜜的「楓糖風味」，而且除了單售包裝以外，這次還提供3入包裝的組合，非常適合作為禮物贈送給親友。

開賣日期：2023年11月10日

販售地點：カタヌキヤ 銀座本店、Ecute Edition澀谷店

商品價格：單盒594 日圓、3入組1,782日圓