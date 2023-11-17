西門町原來藏了超多神級美食！不管平日或假日，捷運西門町站總是擠滿了人潮，不只台灣人愛逛，也是許多國外旅客來台必訪的人氣觀光區，但來到西門町可不是只能購物、看電影，這裡其實還藏了不少老字號傳統小吃，讓老饕們回訪無數次，特別是24小時營業的銷魂豬腳飯「西門麵店」、咬下會爆汁的彈牙魚丸「永富魚丸店」，都是內行人不能錯過的爆紅街邊小吃，下次來到西門町站時，可別再說這裡沒有美食了。



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別以為西門町只是青少年喜愛逛街購物的地方，這裡其實藏了不少老饕超愛的街邊小吃！因24小時營業而累積了不少夜貓子熟客的「西門麵店」，店內招牌餐點就是大名鼎鼎的銷魂豬腳飯，紮實油亮的豬腳讓不少人魂牽夢縈，就算到了半夜排隊人潮也不斷湧現；營業超過半世紀的「東一排骨」，那香酥復古的滋味喚醒許多在地人幼時的回憶，店內裝潢還打造成懷舊的「夜總會風格」，也吸引了不少戲劇來此拍戲。





西門町站人氣小吃：西門麵店

部落客 D&w黑白雙搭 造訪 西門麵店 說：

豬腳飯的特色是會附一塊軟嫩的滷豆腐，豆腐切開裡面好嫩好好吃，也不會太油太鹹...西門麵店的豬腳算紮實的那種，肉纖維很明顯，但外面是油亮油亮的喔～一樣不會太鹹，加了辣菜脯很加分。<全文介紹>



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#西門麵店

地址：台北市萬華區內江街35號

電話：02-2375-3712





西門町站人氣小吃：元之寶拉麵湯餃館

部落客 十八team的八年級生活日誌 造訪 元之寶拉麵湯餃館 說：

口感Q彈的拉麵，配上豐富的醬料，包含麻醬、醬油、紅辣椒醬等，味道非常夠味，每一口都吃得到麻醬的香氣，我自己都說元之寶的担担拉麵是升級版的麻醬麵，加上其他辛香料讓味覺豐富度更加提升！<全文介紹>



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#元之寶拉麵湯餃館

地址：台北市萬華區漢口街二段34巷13號

電話：02-2375-5862



西門町站人氣小吃：永富魚丸店

部落客 肉依小姐吃什麼? 造訪 永富魚丸店 說：

沒想到台北還有這麼佛心的小吃店，難怪每次經過的時候總是有滿滿人潮，以手工現做的魚丸為特色的「永富魚丸店」，讓大家能好好感受傳統古早味小吃的魅力，尤其是咬下會爆汁的彈牙魚丸，可以說是我吃過的前三名...<全文介紹>



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#永富魚丸店

地址：台北市萬華區內江街47之1號

電話：02-2331-3654





西門町站人氣小吃：金園排骨

部落客 D&w黑白雙搭 造訪 金園排骨 說：

西門町排骨飯真的超多家，但以CP值來說，非常推薦位於萬年百貨樓下的這間金園排骨，以同等的品質來說，玉林排骨真的是太貴了，如果真的想爽嗑排骨的話，一定要來金園排骨！<全文介紹>



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#金園排骨

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1

電話：02-2381-9797





西門町站人氣小吃：天天利美食坊

部落客 Food-fun-taiwan 造訪 天天利美食坊 說：

各式台式小吃種類琳瑯滿目，我覺得整體吃起來就是很中規中矩、很家常樸實的滋味～不過用餐的環境稍微擁擠一點，如果可以改善的話會更好。<全文介紹>



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#天天利美食坊

地址：台北市萬華區漢中街32巷1號

電話：02-2375-6299





西門町站人氣小吃：小螺波螺螄粉 西門店

部落客 牙米吃吃日誌 造訪 小螺波螺螄粉 西門店 說：

辣度跟酸度都可以調整，我自己都是選比較保守的。但整個湯頭喝了真的讓人欲罷不能耶～好喜歡！而且裡面的料真的很豐富，有木耳、酸筍、炸花生、鳥蛋，還有我超愛的酸豆角！<全文介紹>



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#小螺波螺螄粉 西門店

地址：台北市萬華區西寧南路105號1樓

電話：02-2331-9219





西門町站人氣小吃：東一排骨

部落客 纖辜一定瑩 造訪 東一排骨 說：

東一的排骨將近40年的味道都沒有變，外皮炸粉酥酥脆脆，咬來咔滋響，肉質就是軟Q軟Q，老闆對自家排骨要求超高。聽說～排骨沒有敲打個100下是不能送上桌給客人吃的喔！<全文介紹>



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#東一排骨

地址：台北市中正區延平南路61號

電話：02-2381-1487





西門町站人氣小吃：王記府城肉粽

部落客 SHINYBAN's Life / 甩尼班 造訪 王記府城肉粽 說：

「王記府城肉粽」的碗粿裡頭是有餡料的，有肉燥、蝦仁還有蛋黃，不只是白拋拋的米漿本身。想當然爾，品嚐起來的口感與口味都相較於一般碗粿來得有層次許多，香氣也是。<全文介紹>



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#王記府城肉粽

地址：台北市萬華區西寧南路84號

電話：02-2389-3233





西門町站人氣小吃：阿財虱目魚肚

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿財虱目魚肚 說：

有陣子很愛去西門町的阿財虱目魚肚，曾經是自己最愛的宵夜之一，晚上十點營業，開到凌晨五點，以前每次去必排隊，後來就不去了，因為總要等很久...<全文介紹>



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#阿財虱目魚肚

地址：台北市萬華區內江街53號

電話：02-2370-3378

