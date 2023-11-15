誰說在台北只能逛百貨公司、吃飯！LIGHT UP南村有光為了讓「約會」變的更容易、為了讓「出門」變的更有動力，打造夜間約會0失誤光雕秀，以點線面的元素編寫了四四南村的視覺史詩，重新組合解構眷村老牆建物，科技感滿點的浪漫冬夜，美到讓人忍不住想偷偷牽手。



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本次LIGHT UP南村有光最新作品「光跡」由影像創作團隊「黑川互動媒體藝術」所創作，在「光跡」的展演中呈現一個關於光明、力量和變化的故事，作品中的結構代表了生活這個容器，容納了不同的情感和經驗，無論是喜悅還是悲傷，都在時間的長河中交織出生活的複雜圖景。黑白光影交織探索未知的領域，透過擾動、交疊與碰撞的燈光手法，為這世界賦予形狀，並與現實的建築物展開對話。





同時，每一顆光點象徵著每一個人在這星球、在宇宙中都是獨一無二的存在。當每一個點聚集成為線，線與線交織成為面，點線面逐漸勾勒出了空間的形狀，有時呈現為塊狀、有時聚集在一起，並隨著時間的流逝而變化。





並且光影將四四南村建築物從解構、模糊邊界到融合成超越原本自身的狀態，而觀眾就正如構成這城市的光點，一同經歷了一場重生與進化；當能量進入中央的「Metaball」，空間以大爆炸的方式向外延伸展開，營造出絢麗燦爛的穿越感，令觀眾如同進行星際旅行，最終以粒子線條的有機動態，展示出星空宇宙的夢幻光輝，恰如人們都在盡情展現個人特色，共同成就這美麗的城市樣貌。







LIGHT UP 南村有光 「光跡」

時間：2023年11月13日起，週一~週日 晚間7:00、7:30、8:00、8:30播放15分鐘

地點：四四南村中央廣場 台北市信義區松勤街54號

官網連結：http://www.sharehope.com.tw/44lightup/artist_10.html

