全家買一送一7大優惠！以「全家就是你家」為口號的全家便利商店，最懂大家的心，在寒流來襲重磅推出新品「花生圓圓醇奶」，加入桂冠花生鑽石小湯圓配料，用最暖心的熱甜湯溫暖大家。並同時和魏德聖導演合作，推出公益電影票認購優惠，持憑證可享霜淇淋買一送一。且針對中職球季落幕，將在週末推出多款買一送一優惠，感謝每一位「10號隊友」給予樂天桃猿隊支持。
全家這次跨足影劇，不僅和讓全台吃貨都瘋狂、登Netflix台劇排行冠軍的影集《美食無間》合作，在劇中推出霜淇淋創意吃法。另外，也和魏德聖導演即將上映的暖心電影《BIG》共同推出公益電影票認購活動，每張250元認購公益電影票將捐助給家扶基金會、伊甸基金會等公益團體，邀請弱勢族群一起踏進電影院。而認購者則是可以持著憑證享有中杯單品熱美式或霜淇淋買一送一。
這次全家秋冬新品，最大亮點為超有料私品茶「花生圓圓醇奶」，使用全台首見的獨家配料「桂冠花生鑽石小湯圓」，包花生餡的Ｑ彈小湯圓，和融合豆奶的台灣蜜花生打造最療癒的秋冬飲品，最後再加入熱牛奶增添奶香味，是今年冬天最不能錯過的超商療癒飲品。
並針對聖誕節到來，推出全新限定聖誕杯和聖誕杯塞，於11/15起只要購買Let’s Café或私品茶任一款，就能手拿全家聖誕杯賣萌，還可以加價購9元收下超可愛聖誕杯塞，有薑餅人、雪人、老公公和麋鹿四款造型，每一款都設計為磁吸組合，就算是當作磁鐵也很可愛。也推出多款濃郁巧克力烘焙，雙倍升級的「榛果濃可可滿餡」、雙巧克力「醇濃黑巧鬆餅」和加入水滴巧克力增添口感的「黑巧豆豆土司」，款款都超誘人。
小資族最愛的買一送一也不能錯過，為了歡慶中職球季圓滿落幕，替樂天桃猿隊聲援，於11/17至11/19推出Let' s Café大杯特濃美式、FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水、FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾買一送一優惠，感謝每一位「10號隊友」的大力支持。
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全家Ｘ《BIG》公益電影票認購活動
活動內容：11/15起凡消費者至「全家」店舖FamiPort機台或持認購條碼，即可以每張250元認購公益電影票，所有電影票券將捐助給家扶基金會、伊甸基金會、喜願協會、世界和平會、肯愛協會等公益團體。
優惠加碼：持認購憑證還可享有Let’s Café中杯單品熱美式或Fami!ce霜淇淋買一送一優惠。
全家私品茶花生圓圓醇奶
售價：65元
優惠：11/15至11/28會員新品嚐鮮價59元。
全家聖誕節周邊新品
1、磁吸聖誕杯塞(4款設計)
購買Let’s Café、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個(不可挑款)
2、Let’s Café聖誕杯款
購買中杯Let’s Café限定杯款即可享有。
全家巧克力烘焙新品
1、榛果濃可可滿餡 39元，，搭配指定飲品享餐餐超值配59元。
2、醇濃黑巧鬆餅 35元，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。
3、黑巧豆豆土司 35元(11/22上市)，搭配指定飲品享餐餐超值配49元。
全家買一送一
活動時間：11/17～11/19
優惠內容：活動期間至「全家」實體店舖購買Let' s Café大杯特濃美式(不限冰熱)，可享買1送1；以及FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選買1送1；FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾則享同品項買1送1優惠。