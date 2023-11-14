全家買一送一7大優惠！以「全家就是你家」為口號的全家便利商店，最懂大家的心，在寒流來襲重磅推出新品「花生圓圓醇奶」，加入桂冠花生鑽石小湯圓配料，用最暖心的熱甜湯溫暖大家。並同時和魏德聖導演合作，推出公益電影票認購優惠，持憑證可享霜淇淋買一送一。且針對中職球季落幕，將在週末推出多款買一送一優惠，感謝每一位「10號隊友」給予樂天桃猿隊支持。







全家這次跨足影劇，不僅和讓全台吃貨都瘋狂、登Netflix台劇排行冠軍的影集《美食無間》合作，在劇中推出霜淇淋創意吃法。另外，也和魏德聖導演即將上映的暖心電影《BIG》共同推出公益電影票認購活動，每張250元認購公益電影票將捐助給家扶基金會、伊甸基金會等公益團體，邀請弱勢族群一起踏進電影院。而認購者則是可以持著憑證享有中杯單品熱美式或霜淇淋買一送一。







這次全家秋冬新品，最大亮點為超有料私品茶「花生圓圓醇奶」，使用全台首見的獨家配料「桂冠花生鑽石小湯圓」，包花生餡的Ｑ彈小湯圓，和融合豆奶的台灣蜜花生打造最療癒的秋冬飲品，最後再加入熱牛奶增添奶香味，是今年冬天最不能錯過的超商療癒飲品。





全家Ｘ《BIG》公益電影票認購活動

全家私品茶花生圓圓醇奶

全家聖誕節周邊新品

全家巧克力烘焙新品

全家買一送一