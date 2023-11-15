不用飛日本也能吃爆麝香葡萄！家樂福這次配合超人氣「麝香葡萄」產季，除了在賣場整串販售麝香葡萄之外，更將在11/15起於新店店獨家開賣「家樂福麝香葡萄蛋糕」，讓甜點控直接衝家樂福，就能吃到最新鮮、最夢幻的麝香葡萄甜點。



推薦閱讀：葡萄思樂冰、栗子大福！7-ELEVEN推出7大甜點飲料新品，紅豆栗子大福、NETFLIX「此時此刻」聯名思樂冰先打卡。





家樂福看準超人氣「麝香葡萄」產季，特別引進日本長野麝香葡萄，讓人不用飛出國就能在台灣爽爽吃，並且加碼在家樂福新店店獨家推出「家樂福麝香葡萄蛋糕」，使用長野麝香葡萄、日本進口中澤奶霜內餡夾層，底層搭配鬆軟戚風蛋糕，打造細膩口感。





家樂福表示，本次限定甜點「家樂福麝香葡萄蛋糕」在11/15起獨家開賣，只在家樂福新店店「Nakery裸焙坊」專櫃限量販售，每個售價150元，目前預計配合麝香葡萄產季供應，除此之外，家樂福也搶先預告，近期也預計再加碼「麝香葡萄買2送1」優惠回歸，活動時間一官方公告為準，鐵粉趁產季衝吃爆。













家樂福麝香葡萄蛋糕

售價：150元/個

販售時間：11/15（三）起，每日限量供應

販售地點：家樂福新店店Nakery裸焙坊專櫃



詳細活動規範及供應情形，依 家樂福 官方公告為準。