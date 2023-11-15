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麝香葡萄來了！家樂福「麝香葡萄蛋糕」新店家樂福獨家開賣，不用飛出國就能吃麝香葡萄、麝香葡萄蛋糕。

2023-11-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：家樂福 人氣：360
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編輯 張人尹

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不用飛日本也能吃爆麝香葡萄！家樂福這次配合超人氣「麝香葡萄」產季，除了在賣場整串販售麝香葡萄之外，更將在11/15起於新店店獨家開賣「家樂福麝香葡萄蛋糕」，讓甜點控直接衝家樂福，就能吃到最新鮮、最夢幻的麝香葡萄甜點。

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家樂福麝香葡萄蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

家樂福看準超人氣「麝香葡萄」產季，特別引進日本長野麝香葡萄，讓人不用飛出國就能在台灣爽爽吃，並且加碼在家樂福新店店獨家推出「家樂福麝香葡萄蛋糕」，使用長野麝香葡萄、日本進口中澤奶霜內餡夾層，底層搭配鬆軟戚風蛋糕，打造細膩口感。
家樂福麝香葡萄蛋糕 新店獨家開賣 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

家樂福表示，本次限定甜點「家樂福麝香葡萄蛋糕」在11/15起獨家開賣，只在家樂福新店店「Nakery裸焙坊」專櫃限量販售，每個售價150元，目前預計配合麝香葡萄產季供應，除此之外，家樂福也搶先預告，近期也預計再加碼「麝香葡萄買2送1」優惠回歸，活動時間一官方公告為準，鐵粉趁產季衝吃爆。
家樂福麝香葡萄蛋糕 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
家樂福麝香葡萄 買二送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載




家樂福麝香葡萄蛋糕
售價：150元/個
販售時間：11/15（三）起，每日限量供應
販售地點：家樂福新店店Nakery裸焙坊專櫃

詳細活動規範及供應情形，依 家樂福 官方公告為準。

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葡萄 家樂福 麝香葡萄 日本葡萄 more
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