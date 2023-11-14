牛排控、肉肉控真的不能錯過！Smith & Wollensky全新副牌S&W Butcher's Shop打造單人超大份量的用餐體驗，推出「年終狂歡巨餐」重達70oz.的美式大拼盤、36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡，要讓大胃王、大份量美食老饕，飽到不想回家。



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S&W Butcher’s Shop人氣餐點「乾式熟成漢堡」推出全新的的36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡，超吸睛的18公分高漢堡以三片厚實漢堡肉組成，每片12oz.厚達3公分，總重超過1公斤，使用Smith & Wollensky招牌乾式熟成牛肉所製成，保留乾式熟成的濃郁香氣與豐沛肉汁，讓人完全無法抗拒。



36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡層層疊上酥脆培根、自製鹹香培根醬、焦糖洋蔥、牛排美乃滋和切達起司，多層次口感與多重醬汁帶來最極致的美式風味，另附上新鮮蔬菜配料一起享用。附餐提供大份量招牌脆薯與堆成小山高的酥炸洋蔥，飽足感無極限，是可供四人分享的大份量漢堡套餐，堪稱吃過就回不去的必吃漢堡。





此外，還有融合S&W Butcher's Shop自豪的肉類主餐，超過70oz.的巨大豪霸肉拼盤將肉食控的夢想昇華到極致，堪稱大胃王聚餐首選。集結焦脆軟嫩的濕式熟成牛排、風味獨具的乾式熟成牛肉丸、滿滿膠質的脆皮去骨豬腳、Q彈香甜的戰斧豬排、鮮嫩多汁的華倫斯基烤半雞，視覺的震撼結合味覺的衝擊，不只是好吃、還超好打卡，套餐搭配熔岩起司玉米片、金黃脆薯和外酥內軟的香蒜奶油巧巴達麵包，搶攻年底聚餐首選。





最後，為了向大份量美食致敬，特地舉辦大胃王限時挑戰賽，從11月27日至12月17日為期三周，S&W Butcher's Shop 號召全台愛好漢堡的美食大胃王，只要能在40分鐘內獨自完成巨大漢堡套餐挑戰，成功者不僅享用免費美味，更可獲得美食獎勵金- Smith & Wollensky牛排館$2000元現金折抵券，邁向頂級美食的殿堂。







S&W Butcher’s Shop大胃王挑戰

活動期間：11月27日至12月17日

活動內容：40分鐘內獨自完成巨大漢堡套餐挑戰，成功者不僅享用免費美味，更可獲得美食獎勵金- Smith & Wollensky牛排館$2000元現金折抵券。



S&W Butcher’s Shop 大份量菜單

大份量菜單：36oz.巨大乾式熟成牛肉漢堡 / 每份售價1980、70oz.巨大豪霸肉拼盤 / 每份售價3980元

訂位專線：02-2725-1200

線上訂位：https://reurl.cc/Q4aYVO

地址：微風信義4樓(台北市忠孝東路五段68號)

營業時間：週日~周三 11:00~21:30 週四~周六 11:00~22:00