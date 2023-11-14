對於很多人來說，一餐沒有主食「飯、麵」就覺得好像沒有吃飽，而「飯食」又是大多數國人最愛的主食。而與我們相同習慣的日本，在飯上面的研究又更下超級多的心力。這一次。日本IRIS OHYAMA為了要讓台灣「白飯控」不用飛日本，也可以品嚐到日本飯的美味，特別推出IRIS OHYAMA微波白飯「日本原裝進口」，在家就可以吃到日本飯。
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秉持「讓生活更舒適便利」之品牌核心精神，IRIS OHYAMA這一次特別從日本原裝進口「微波即食白飯」產品，用「講究」的態度，將日本一等米以微波盒裝呈現，讓白飯控在家也可以簡單品嚐到日本飯，只要90秒簡單微波一下，讓就可以享受到熱騰騰的日本白飯。
IRIS OHYAMA 微波白飯
飯量：150 公克、180 公克、200公克(150公克約＝一般通常份量、180公克約＝一般加大份量、200公克約＝大碗份量)
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