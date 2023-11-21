嘉義東石不只鮮蚵有名！說到嘉義縣的東石鄉，不少人第一時間都會想到新鮮美味的鮮蚵，到了秋冬之際還有黑面琵鷺群聚，可說是嘉義縣境內絕佳的海線一日遊地點。除了吃蚵仔、賞鳥以外，東石當地還有幾個令人意想不到的絕景，像是靜靜佇立在海水當中的「東石水中古厝」、因為戶外馬桶而爆紅的「白水湖壽島」，都是近幾年相當有人氣的拍照景點，下次想要來個療癒的嘉義海線之旅時，就直接前往東石這5個美麗又靜謐的人氣打卡點吧。



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如果你喜歡蔚藍系的靠海景點，造訪嘉義時絕對不能錯過東石鄉這個幽靜的好地方，特別是近年相當有人氣的「白水湖壽島」，因為當初此處的魚塭工寮地層下陷後遺留下來的蹲式馬桶仍在原地，意外成為逗趣的打卡景點，加上國片電影「消失的情人節」也在這裡取景，所以成功吸引許多遊客來訪；被海水包圍的「東石水中古厝」，當年也是因為海水倒灌造成地層下陷，原住戶遷離後靜靜佇立在此，意外營造出一穀滄桑的意境，經過多年竟成為許多攝影師紛紛朝聖捕捉的畫面。





東石熱門打卡點：東石水中古厝

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 東石水中古厝 說：

「東石水中古厝」眼前所呈現就像一幅宛如圖畫中的景色，叫人靜靜欣賞著它的美，短暫的在此停留，不須言語也能感到輕鬆又愜意般。嘉義「東石水中古厝」很推薦順遊鄰近的白石湖壽島和東石漁人碼頭一起旅遊…<全文介紹>



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#東石水中古厝

地址：嘉義縣東石鄉三家村台61線和嘉3鄉道路口

電話：無





東石熱門打卡點：鰲鼓溼地森林園區

部落客 玩童小行星 造訪 鰲鼓溼地森林園區 說：

鰲鼓濕地我們來過兩次，如果你想找一個人跡較少的地方散步，可以將這裡列入考慮。鰲鼓濕地可以觀察海鳥、享受寧靜。此處炎熱，記得帶頂帽子、陽傘。<全文介紹>



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#鰲鼓溼地森林園區

地址：嘉義縣東石鄉鰲鼓村四股54號

電話：05-360-1801



東石熱門打卡點：東石漁人碼頭

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 東石漁人碼頭 說：

之前曾經造訪過「東石漁人碼頭」那時便留下好印象，是很適合全家出遊、親子旅遊的景點，時隔一年多再訪感覺依舊不錯，除了有免費的兒童遊戲區、戲水區、超大白沙灘可以溜小孩外，還有愛情海建築、馬卡龍彩色屋等...<全文介紹>



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#東石漁人碼頭

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道420號

電話：05-362-1855





東石熱門打卡點：白水湖壽島

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 白水湖壽島 說：

來到「白水湖壽島」最熱門的就是百萬海景馬桶，當然一定要拍張蹲馬桶的海海人生，才不虛此行囉！「白水湖壽島」是嘉義版的摩西分海，路面被海水淹沒的景象，需漲潮時刻才能觀賞得到…<全文介紹>



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#白水湖壽島

地址：嘉義縣東石鄉（導航設定「白水湖壽島」即可）

電話：無





東石熱門打卡點：向禾休閒漁場

部落客 凜雨 造訪 向禾休閒漁場 說：

大門地中海風情的藍白配置真的看起來超級清涼，而且有度假村的FU。裡面滿滿滿都是海盜風情，海盜帽、刀子、槍械等等，來到這邊，可以變身成海盜去探索整個漁場。<全文介紹>



#向禾休閒漁場

地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

電話：05-360-0959（採預約制）

