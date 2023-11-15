出國前爆吃一波！不管是準備飛出國旅遊、還是準備移開台灣飛回家，許多人在機場都想再品嚐最後一口「台灣味」，近年隨著疫情後的旅遊復甦，桃園機場美食街也引進許多話題餐廳進駐，這次由米其林推薦的療癒雞湯「雙月食品社」進駐桃機二航廈，飛出國前用療癒雞湯暖暖胃很可以。



推薦閱讀：三商巧福酸菜披薩！三商巧福X拿坡里披薩「原汁牛肉麵披薩」開賣，靈魂配料「三商巧福酸菜」加好加滿。







雙月表示，本次在桃機除了帶來超人氣「愛恨椒芝麵」、吹風滷味系列之外，更推出機場限定湯品「厚禮雞湯」系列，和一般不吃肉的煲湯不同，雙月使用湯肉分離煮法，湯底的部分以雞架雞爪熬製8小時以上，肉品則使用「大成 Holy Chicken 益活雞」去骨雞腿肉，並且一共推出「經典元氣、黑麻油、黃金牛蒡、蒜好好、阿甘剝皮辣椒」5種湯底口味選擇。







雙月食品社自即日起在桃園機場第二航廈試營運，地點位於出境安檢後4樓美食區域，餐點提供經典的雞湯、拌麵、吹風滷味等，以套餐的方式供應，一碗雞湯、飲品一杯、滷味一盤、搭配一份主食（油蔥麵線、山高麗菜、或加價升級愛恨椒芝麵），享優惠價295元，讓人出國前也吃飽飽。同時，現場販售伴手禮版本的「愛恨椒芝拌麵」以及「黑松露拌麵」，讓人出國也能帶著一起飛。





雙月食品社 二航店

地址：桃園國際機場第二航廈4樓（管制區內）