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新店早午餐控吃新開店！大份量早午餐Miacucina新店裕隆城新登場，紅磚打卡牆搶攻最美新店早午餐。

2023-11-15 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：Miacucina 人氣：403
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編輯 鄭雅之

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新店人吃早午餐就到Miacucina裕隆城朝聖！近期新店人見面的第一句話就是「逛過裕隆城了嗎？」無論平假日人潮滿滿的裕隆城，現在又再多一間義式蔬食新開店Miacucina，以新品「美澳大早午餐系列」和新店觀紅磚打卡牆為主打，揪新店人週末睡飽飽來吃早午餐放空。



Miacucina為義大利文「我家廚房（My Kitchen）」的意思，希望帶給大家像是在家享用健康又安心的無肉料理，菜單部分橫跨美澳、法式、台式、越式等異國元素，多達50款多國在地新型態料理，其中推薦必點的為全新「美澳大早餐」系列。



有清爽豐富的「番茄塔塔蘆筍班尼迪克蛋」；澳洲經典早餐「酪梨奧林匹克大早餐」自製酪梨醬和澳式餐點必備的哈魯米起司；選用植物肉排加上越南辣椒醬和各種辛香料特調的「越式banh mi漢堡」；重新詮釋台式熱炒料理的「三杯佛陀碗」。



店內的裝潢也找上高雄百年傳統磚窯品牌「三和瓦窯」合作，將台灣傳統紅磚運用不同的排列、拼裝組合，打造懷舊現代風，是新店店才有的風格設計，讓人身在其中品嚐時尚蔬食早午餐，揪新店人來趟老派的約會。

推薦閱讀：新蔬食「養心沙龍」插旗誠品裕隆城！養心沙龍「新店人限定優惠」免費加菜吃飽飽，燕麥奶特調「老罈酸菜Ｕ」顛覆想像。






Miacucina 裕隆城店開幕資訊
門市地址：新北市新店區中興路三段70號1樓（新店誠品裕隆城）
門市電話：02 2910 1289
訂位：https://bit.ly/49rdX1P

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