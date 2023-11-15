新店人吃早午餐就到Miacucina裕隆城朝聖！近期新店人見面的第一句話就是「逛過裕隆城了嗎？」無論平假日人潮滿滿的裕隆城，現在又再多一間義式蔬食新開店Miacucina，以新品「美澳大早午餐系列」和新店觀紅磚打卡牆為主打，揪新店人週末睡飽飽來吃早午餐放空。







Miacucina為義大利文「我家廚房（My Kitchen）」的意思，希望帶給大家像是在家享用健康又安心的無肉料理，菜單部分橫跨美澳、法式、台式、越式等異國元素，多達50款多國在地新型態料理，其中推薦必點的為全新「美澳大早餐」系列。







有清爽豐富的「番茄塔塔蘆筍班尼迪克蛋」；澳洲經典早餐「酪梨奧林匹克大早餐」自製酪梨醬和澳式餐點必備的哈魯米起司；選用植物肉排加上越南辣椒醬和各種辛香料特調的「越式banh mi漢堡」；重新詮釋台式熱炒料理的「三杯佛陀碗」。





Miacucina 裕隆城店開幕資訊