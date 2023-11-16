炸雞控又有藉口吃bb.q CHICKEN了！為了迎接年底聚餐旺季，趕在感恩節、聖誕節前推出全新「川麻椒香炸雞」，以麻辣鍋為概念進行研發，又麻、又辣的滋味讓炸雞控吃到狂舔手手。並歡慶bb.q CHICKEN來台四週年，推出生日慶優惠，邀請11月壽星一起歡慶。







作為韓式炸雞第一連鎖品牌bb.q CHICKEN，這次睽違許久推出新口味炸雞，將韓國道地醬汁和台灣麻辣鍋兩大元素融合，將整顆花椒粒磨碎後加入中藥和韓國特調醬汁，打造出香、麻、辣多層次的口感。有全雞、半雞、去骨炸雞等多種組合選擇，最便宜269元就能開吃，將於11/17全面開賣。







同時，也推出新品優惠活動，於11/17-12/10內用或外帶任一款「川麻椒香炸雞品項」，就免費送一瓶汽水。官方FB粉絲團中也舉辦抽獎活動，只要完成指定動作就有機會免費吃「川麻椒香半雞」。週年慶也針對11月壽星推出生日慶同歡優惠，只要來店用餐並出示證件證明為11月壽星，就加碼送「冰火乳酪燒」，以薯泥乳酪絲做成的乳酪燒為基底，再放上一球香草冰淇淋，冰火雙重奏療癒感滿滿。



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bb.q CHICKEN 川麻椒香炸雞優惠活動

bb.q CHICKEN 生日慶優惠

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活動時間：2023/11/17-2023/12/10止活動內容：凡到店點「麻辣炸雞任一品項」就送汽水1罐(可樂/七喜)活動內容：1.即日起來店用餐出示證件給店員確認為11月生日壽星，就可獲得「冰火乳酪燒」1份，未來不定期推出壽星小禮。2.下載享聚卡APP並登入，當月壽星可得到「專屬壽星優惠券」1張。