為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 美食 > 韓式炸雞版麻辣鍋！鬼怪炸雞bb.q CHICKEN「川麻椒香炸雞」爽辣開賣，11月壽星優惠加碼送甜點。

韓式炸雞版麻辣鍋！鬼怪炸雞bb.q CHICKEN「川麻椒香炸雞」爽辣開賣，11月壽星優惠加碼送甜點。

2023-11-16 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：472
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

炸雞控又有藉口吃bb.q CHICKEN了！為了迎接年底聚餐旺季，趕在感恩節、聖誕節前推出全新「川麻椒香炸雞」，以麻辣鍋為概念進行研發，又麻、又辣的滋味讓炸雞控吃到狂舔手手。並歡慶bb.q CHICKEN來台四週年，推出生日慶優惠，邀請11月壽星一起歡慶。



作為韓式炸雞第一連鎖品牌bb.q CHICKEN，這次睽違許久推出新口味炸雞，將韓國道地醬汁和台灣麻辣鍋兩大元素融合，將整顆花椒粒磨碎後加入中藥和韓國特調醬汁，打造出香、麻、辣多層次的口感。有全雞、半雞、去骨炸雞等多種組合選擇，最便宜269元就能開吃，將於11/17全面開賣。



同時，也推出新品優惠活動，於11/17-12/10內用或外帶任一款「川麻椒香炸雞品項」，就免費送一瓶汽水。官方FB粉絲團中也舉辦抽獎活動，只要完成指定動作就有機會免費吃「川麻椒香半雞」。週年慶也針對11月壽星推出生日慶同歡優惠，只要來店用餐並出示證件證明為11月壽星，就加碼送「冰火乳酪燒」，以薯泥乳酪絲做成的乳酪燒為基底，再放上一球香草冰淇淋，冰火雙重奏療癒感滿滿。

推薦閱讀：大阪串燒教父來了！大阪焼鳥 市松全新品牌「fumée燒鳥專賣店」進軍台北晶華，最道地日式燒鳥串燒控必吃。





bb.q CHICKEN 川麻椒香炸雞優惠活動 
活動時間：2023/11/17-2023/12/10止
活動內容：凡到店點「麻辣炸雞任一品項」就送汽水1罐(可樂/七喜)

bb.q CHICKEN 生日慶優惠
活動內容：
1.即日起來店用餐出示證件給店員確認為11月生日壽星，就可獲得「冰火乳酪燒」1份，未來不定期推出壽星小禮。
2.下載享聚卡APP並登入，當月壽星可得到「專屬壽星優惠券」1張。

 

更多bb.q CHICKEN 川麻椒香炸雞照片：






 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#bbq CHICKEN
morechevron_right
文章關鍵字
bbq CHICKEN 炸雞 壽星 優惠 more
延伸閱讀

愛吃辣的炸雞控先衝！繼光香香雞「J&G NEXT」首推炸雞麻辣鍋，搶攻辣辣控的味蕾。

 顏爾嫻

就差你一票！Taipei Walker「一期總編換你當」11月號專題票選活動開跑，快來投票爭取你最想看的內容。

 張秋蓮

炸雞控最愛的第2份半價來了！繼光香香雞推出「炸雞第2份半價」優惠，整整9天優惠讓全台炸雞控準時開吃。

 顏爾嫻

香香雞也推「半半炸雞」！繼光香香雞最新「開運半半炸雞」正式開賣，加碼「雙色花椰菜」同步開吃。

 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

日本必買藥妝省錢攻略! 0點換~日本札幌藥妝優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up