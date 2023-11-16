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士林官邸菊展回來了！17天限定「2023士林官邸菊展」士林人先衝，鳥居、菊手台把日本菊花祭典搬到士林。

2023-11-16 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：歷屆士林官邸菊展 人氣：567
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

一年一度2023士林官邸菊花展回來了！擁有超過20年歷史的士林官邸菊花展，可以說是陪伴士林人長大的花展，每到秋冬就一定要到此漫步、欣賞菊花花海。今年2023士林官邸菊展將於11/24正式開放，13個花海展區中更邀請到日本最古老的菊花祭典「笠間菊花節」到此快閃，讓人不用飛日本就能搶先感受日本菊花祭典的美好。



為期17天的2023士林官邸菊展，將在11/24~12/10期間亮相，今年強調「藝術」、「自然」及「文化」三大主軸打造菊藝生活，現場有13個花藝展區透過台北公園處同仁的細心照料之下，培育出多種菊花品種和趙景。其中，更和日本笠間臺灣辦事處共同規劃「台日友好 笠間菊花節」展區，將日本最古老的菊花祭典「笠間菊花節」特色濃縮在此，有菊手水、和傘、鳥居、狐狸面具等佈置，讓人身處其中彷彿來到日本的錯覺。

布丁狗、2020士林官邸菊展 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

同時，也推出「菊然是這樣！？」戶外實境解謎活動，結合現場的地景物和歷史文化，讓人穿梭在士林官邸中尋找真相，透過互動遊戲使人更加了解官邸各個角落的小故事，從園藝到藝術家和歷史通通有，讓你到此不僅有賞花拍美照，還能或許小知識回家。

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2023士林官邸菊展 活動資訊
展覽日期：2023/11/24~2023/12/10
活動地點：士林官邸公園(臺北市士林區福林路60號)
開放時間：戶外展區上午8時至下午18時、室內展館上午8時半至下午17時
門票：免費入場

2023士林官邸菊展 交通資訊
1、捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。
2、聯營公車請搜尋臺電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達。

 

 

 

 

 

 

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