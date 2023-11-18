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挑戰最好吃蔬食超商！全家「雙起司蔥抓餅、松露起司烘蛋捲」領軍開賣，加碼燕麥奶紅茶享第2杯7折響應國際蔬食日。

2023-11-18 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全家便利商店 人氣：349
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

挑戰最好吃蔬食超商！為了響應11/25國際蔬食日，全家便利商店打造的「植覺生活」蔬食品牌，順勢推出多款新品，從微波主食、輕食到常溫調理包通通都有，由「雙起司蔥抓餅、松露起司烘蛋捲」領軍，顛覆大家對於蔬食的印象。並同步推出私品茶燕麥奶紅茶享第2杯7折優惠，奶茶控先搶喝。
全家蔬食新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家蔬食 植覺生活/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

呼應低碳飲食的新潮流，全家蔬食品牌「植覺生活」推出5款鮮食新品，首推「黑松露佐野菇黑纖飯」是嚴選池上黑纖米、后里瓶栽杏鮑菇等可溯源的低碳食材製作；使用煙燻植物肉排堡為主角的「羅勒菠菠植蔬堡」超涮嘴滋味必吃；濃郁系蔬食「松露起司烘蛋捲」若搭配11/28前搭配義美古早傳統豆奶再折10元。還有「雙起司蔥抓餅」，滿滿的起司無論是早餐還是宵夜吃都超療癒。
全家蔬食 雙起司蔥抓餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家蔬食 松露起司烘蛋餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

自有品牌FamiCollection使用後殺菌技術真空包裝保存，端出筍丁素肉燥、蔬食素咖哩、素麻婆豆腐3款常溫調理包，只要簡單加熱即可品嚐，當媽媽的神助手、隨時加料開飯。若沒時間煮飯，也有販售常溫的FamiCollection藜麥多穀飯、素油飯或頂級黑纖米等盒裝米飯，11/28前任選2件更享79折優惠，是外食族的新選擇。
全家蔬食常溫食品/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家蔬食新品/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



此外，位於關渡慈濟園區中也有全台規模最大、品項數最多的全蔬食便利商店，獨家導入近30款善菓集團中西式冷凍蔬食商品，其種類豐富及便於囤貨的特性，已成為附近民眾採買的好去處。為了推廣蔬食飲食，每月2號、22號「植覺日」在會員APP隨買跨店取推出蔬食飯糰3入8折優惠，讓大家嚐試新的蔬食料理。

推薦閱讀：新店早午餐控吃新開店！大份量早午餐Miacucina新店裕隆城新登場，紅磚打卡牆搶攻最美新店早午餐。
全家蔬食便利商店 慈濟園區/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

全家植覺生活 蔬食新品

黑松露佐野菇黑纖飯 95元
羅勒菠菠植蔬堡 55元
松露起司烘蛋捲 69元，11/28前搭配義美古早傳統豆奶折10元。
少一杯雙拼（11/22上市）45元
雙起司蔥抓餅 49元
 

全家燕麥奶紅茶優惠

即日起至11/28，私品茶燕麥奶紅茶享第2杯7折優惠。
 

全家 全蔬食便利商店

地點：關渡慈濟店
 

全家 植覺生活標誌

全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素，以繽紛色塊標示區隔。
 

全家 植覺生活商品查詢辦法

會員APP地圖趣「蔬食生鮮地圖」可一指查找鄰近店舖的所有蔬食商品庫存。「食在購安心」則具備依個人飲食需求一鑑查詢素食種類、Clean Label潔淨標章。

 

 

 

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