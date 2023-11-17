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便當控必吃台鐵便當！台鐵全新「客家風味鐵路便當」11/18限量開賣，鐵道生活節限定開吃。

2023-11-17 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：938
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編輯 李維唐

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為了讓台鐵便當控可以品嚐到各式台灣在地美食，新北投車站2023「鐵道生活節」特別推出「客家風味鐵路便當」，不只是要在便當之中融入滿滿的客家味，更要讓每一位便當控、客家人，可以品嚐到滿滿「客味」的客家便當，向早期不畏艱辛闢建臺灣鐵道的客家人致敬。

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台鐵便當「客家風味鐵路便當」

本次的「客家風味鐵路便當」分別於11/18至11/19在台北市客家文化主題公園與11/25至11/26日在新北投車站的「台鐵便當快閃特賣店」限量販售，以上特賣日期皆於台北站1樓「台鐵便當行動餐車」（靠近南三門）也同步販售，每個售價150元。
台鐵便當「客家風味鐵路便當」

臺鐵臺北鐵路餐廳表示，過往在物資不豐的農村生活中，為延長蔬菜的保存期限，製作梅干菜及福菜等醃菜，並將其燒入菜餚裡，「客家風味鐵路便當」以經典客家料理-梅乾控肉為主菜，鹹香入味又可口。配菜則採用典型「四炒」中必備的客家小炒，完美詮釋客家庄的家常滋味，再佐鹹脆的菜脯蛋、豆醬水蓮及金沙豆腐…等代表性的傳統道地客家菜餚，滿載著「鹹、醬、香」樸實客家飲食風味，最後品一口脆甜酸香的金棗，滿腔停留著客家人刻苦的勤儉習性和深厚的風味底蘊，珍視食材的精神顯現出永續發展的智慧。
台鐵便當「客家風味鐵路便當」
台鐵便當「客家風味鐵路便當」

 

 

 

台鐵便當「客家風味鐵路便當」
訂購專線: (02)2361-9309，即日起周一～週五09：00-17：00。
便當售價：每份150元
販售期間/地點（午餐限定）：
112年11月18、19日（共2天），臺北市客家文化主題公園台鐵便當快閃特賣店。
112年11月25、26日（共2天），新北投車站台鐵便當快閃特賣店。
112年11月18、19、25、26日（共4天），於臺北站1樓「台鐵便當行動餐車」（靠近南三門）同步銷售。
販售時間：自中午11:00起開賣，預購者請於12：00前至指定特賣店現場排隊付款取餐，超過中午12:00未取餐者，臺鐵將立即轉售，不再致電通知預購者。

 

 

 

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#台鐵便當
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台鐵便當 便當 客家風味鐵路便當 限定販售
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