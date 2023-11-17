嘉義最有人氣的拌手禮「老楊方塊酥」，不只是嘉義人的在地美食、更是許多觀光客出遊嘉義必買拌手禮。發跡於1979年的老楊方塊酥，現在由第二代經營者戴硯接手，並在2023年首次與金馬60合作，攜手「嘉義優鮮」推出金馬獎入圍禮箱之限定商品「嘉義・線」聯名限定禮盒，每一口都能品嚐到滿滿的嘉義味。



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老楊方塊酥表示，這一次的「金馬60 | 老楊 [嘉義・線] 聯名限定禮盒」結合鎔鑄地景、電影、方塊酥等元素，18道光柵如電影膠卷，一格格視覺暫留動畫，連成躍動在18鄉鎮市土地上的職人精神。朦朧之間現出四張點描沙畫，代表「鹹蛋黃口味」的小笠原山日出、代表「金萱烏龍口味」的梅山晨曦茶園、代表「香蕉口味」的芭蕉叢林、代表「霜鹽奶油口味」的布袋鹽場夕景。





同時，「金馬60 | 老楊 [嘉義・線] 聯名限定禮盒」所使用的原料食材多數來自「嘉義優鮮」品牌旗下的優秀小農。其中人氣必吃口味「鹹蛋黃口味」，改為使用東石鄉生產之鹹鴨蛋，足足30天以上熟成孕育的香氣，添增方塊酥的不同風味，其靈感演繹則來自蛋黃酥。此外，「香蕉口味」則選用生長亞熱帶山區的臺灣香蕉，格外綿密飽滿的果肉如同一枚風味炸彈，咬下瞬間釋放奔放的甜香。







在「霜鹽奶油口味」方面，則是選用星級主廚指定愛用的「洲南鹽場」，採擷冬季緩慢結晶形成的霜鹽，具有高含量礦物質成分，風味層次較為飽滿，是一款由風、海洋、土地凝結充滿季節感的鹽。洲南鹽場品牌執行長蔡炅樵表示，鹽是當今烘焙主廚熱愛選用的特殊食材，「正因為它是最基本，所以也是最困難。」霜鹽與食材產生的微妙美味作用，每一口都有讓人難忘的味道。





最後，「金萱烏龍口味」選用茶葉則是來自阿里山最老茶區的梅山鄉。生長於海拔約800至1200公尺之間，具有鮮明茶香韻味的金萱烏龍，與方塊酥「香」得益彰，還沒入口中便能「品茗」到。梅山鄉農會劉宗河主任指出，梅山茶園特色是「塗肉厚」(台語thôo-bah)，適合耕作的土壤層厚而肥沃，配合山上日夜溫差與雲霧水氣滋潤，使得這裡成為冠軍茶的故鄉;通過此次異業結合，他希望茶結合不同產品能吸引年輕人回流，帶動用不同方式感受臺灣茶的新風氣。



此次限定禮盒的設計不同以往，轉型創新企業思維的老楊方塊酥，在培育設計界新人與善盡社會企業責任的理念下，以及巨鷗跨界創新團隊旗下之魔方數位的媒合下，由國立臺中科技大學商業設計系「地方共創設計研究室」主持副教授侯純純帶領學生設計團隊，別開生面大玩一次產學合作，十足顛覆人們對於學生設計的既定印象。打開「金馬60 | 老楊 [嘉義・線] 聯名限定禮盒」，首先可見4幀不同點畫組成的一幅風景，描繪從阿里山上小笠原山日出、在晨曦中甦醒的梅山茶園、亞熱帶山區的芭蕉叢林、至布袋海岸的鹽場夕景，用時間乘以空間軸線的豐富變化，演出嘉義縣精彩的一日，破題點出「將嘉義的一天打包帶走」的概念。「想像自阿里山起始的陽光，越過高山的茶園，照亮山腳下的香蕉園，最後在海岸鹽田落下...我們想說的是，因為有嘉義職人們日復一日的努力，所以我們才能有如此美麗的風景。」本身也是半個嘉義人的侯純純回想起當接到來自故鄉的任務時，學生團隊提出的想法令她深感共鳴:「一看就是很有感覺!」對於家鄉的強烈情感，一瞬間被喚醒了。



金馬60 | 老楊 [嘉義・線] 聯名限定禮盒 (鹹蛋黃・金萱烏龍・香蕉・霜鹽奶油)

內容：14g・各風味12入共48入・附贈專屬禮袋

售價：888元

官網購買：https://reurl.cc/kaqXvG