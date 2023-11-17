台北也有台南直送溫體牛肉火鍋！隨著寒流來襲，又到了吃火鍋的旺季。在復興北路開業至今人潮不斷的「宣牛溫體牛肉火鍋」，以台南直送溫體牛肉、新鮮道地台南牛肉湯為主打，讓饕客不用跑台南也吃到吃最鮮甜的滋味。這次在國父紀念館2號出口周邊開設分店，除了有招牌牛肉火鍋，更推出全新牛肉熱炒新菜，讓牛肉控大飽口福。







秉持著「追求優質食材的原味」，每日清晨從台南產地直送溫體牛，故而犧牲營業時間、延遲到15:30才開門，只為了獻上最新鮮的溫體牛火鍋。而週末六日則是選用金門空運來台的溫體牛，在中午12點就能品嚐到吃高粱長大的金門牛肉。







而牛肉火鍋則是和台南安平名店「阿財牛肉湯」合作，完美傳承肉品處理和手工現切溫體牛的工法，將溫體牛的口感和鮮甜味發揮至最佳。湯底部分採用大量牛骨、牛楠和蔬果長時間熬煮，清甜的滋味讓人續好幾碗湯。溫體牛建議簡單涮三秒即可享受到柔嫩Q彈、甘甜滋味。





宣牛溫體牛肉火鍋 光復店 店家資訊

地址：台北市大安區光復南路290巷5號

電話：02-27753232

線上訂位：https://lin.ee/5JPTaqY

營業時間：

週二～週五 15:30-23:30 (22:30最後收客)

週六～週日 12:00-14:30 (13:30最後收客) 15:30-23:30 (22:30最後收客)



宣牛溫體牛肉火鍋 光復店開幕優惠

活動時間：即日起至2023/11/30

活動內容：只要您的姓名有「宣」，「宣」字相同，本人用餐即享免費(消費人數需達雙人以上，並點火鍋套餐)；「宣」同音不同字者，即贈「溫體赤身牛肉」乙盤。



注意事項：

1、僅限內用，消費人數需達雙人以上，並點火鍋套餐。

2、需於結帳時出示可證明本名之證件(限中文姓名)。

3、每人/每日/每桌限參加或兌換乙次或乙盤。

4、數量有限，送完為止。

5、宣牛保有活動最終釋義權。