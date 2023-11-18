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不只台中花毯節！台中新社7大景點攻略，台中國際花毯節、台中新社彩繪牆、新社貓咪花園、新社步道一次收藏。

2023-11-18 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：台中國際花毯節官網、各窩客提供 人氣：252
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編輯 張人尹

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IG網美瘋狂打卡的「台中新社花毯節」近期是台中一大旅遊話題，不只要到新社花海拍美照、欣賞花毯節藝術裝飾，這次窩客島加碼整理7大「台中新社景點攻略」，除了必拍新社花海之外，再給你台中新社彩繪牆、台中新社貓咪花園，以及自然系台中新社步道，拍出美景、美照超有成就感。
台中新社7大景點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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台中新社景點推薦：台中國際花毯節

台中國際花毯節強勢回歸！每年都讓IG美照瘋狂洗版的「台中國際花毯節」，今年在11/11於台中新社花海強勢登場，最讓人期待的廣闊花海美景、仙氣打卡點通通回歸，最大特點更是市府特別打造的「漂浮花都」，是全台第一個飄浮空中的花卉城堡，必拍亮點、9大展區、活動資訊，窩客島帶你一次看。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/374408
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台中新社景點推薦：馬力埔彩繪小徑

窩客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 說：
這長達2公里的鄉村風格彩繪村-馬力埔彩繪小徑，其中有間張家古厝，這兒也有關於九庄媽的彩繪，真的蠻值得順道走走的，逛完還可以繼續前往水頭神木、雙翠潭等景點喔...<全文介紹>

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#馬力埔彩繪小徑
地址：台中市新社區中和街一段114巷至84巷間
台中新社景點推薦：馬力埔彩繪小徑 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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台中新社景點推薦：安妮公主花園

窩客 155愛看世界 說：
安妮公主花園是新社最美的山林秘境，整座園區充滿了花香和如夢似幻的粉色造景，十分浪漫。園區還有一個最吸引人的地方就是～處處有貓香，親人又可愛的貓騎士們自在穿梭在園區中～時不時還會與人互動，有夠療癒的...<全文介紹>

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#安妮公主花園
地址：台中市新社區中和里中興街223號
電話：04-25931567
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台中新社景點推薦：右之界

窩客 DPM 說：
園區內不大，但如果喜歡植物很值得細細感受植物們。帶孩子來會有點卡，但老闆滿親切的，老闆感覺也很日本~ 連廁所，都像到日本! 右之界就很像走在日本鄉間不小心經過的小店，很舒服、很優閒、很自在的一間店...<全文介紹>

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#右之界
地址：台中市新社區，近東山街、興中橋
電話：0989-549-385
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台中新社景點推薦：百菇莊

窩客 別讓一姐不開心 說：
活動裡除了會介紹香菇的種種知識外，還可以讓孩子自己摘香菇、撿雞蛋、餵雞，最後再拿著自己的香菇跟雞蛋做成茶碗蒸來吃，感覺就是超級好玩...<全文介紹>

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#百菇莊
地址：台中市新社區協中街2-1號
電話：0978-288390
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台中新社景點推薦：薰衣草森林台中新社店

窩客 藍♀β♥love♥晴 說：
葛雷斯花園就在森林咖啡館的對面，這裡也種植了不少各種花卉植物，走進去像是走進森林小屋有種神秘感。當然，這裡也有戶外用餐座位可以選擇，好像是人數夠多才會被安排到這吧...<全文介紹>

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#薰衣草森林台中新社店
地址：台中市新社區中興街20號
電話：04-25931066
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台中新社景點推薦：暗影山步道

窩客 貪吃猴 說：
隱藏在新社太平交界的台中秘境小百岳，暗影山步道。從北稜登山口上路程簡短，看出去視野極好。單程約0.8K都行走在樹林中涼爽又不曬，但也相對較濕滑，建議穿登山鞋雨鞋，走起來坡度較陡需要攀繩戴手套...<全文介紹>

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#暗影山步道
地址：台中市新社區中興街
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