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台中人搶套餐兌換券！品田牧場、初瓦韓料、肉次方燒肉合作推出開幕限定「獵肉行動」，王品台中五權美食城。

2023-11-18 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：王品 人氣：372
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編輯 李維唐

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王品為了讓台中人可以一城吃美食、不用東奔西跑，打造台中文心五權西「王品美食城」。一次三大品牌「品田牧場日式豬排」、「初瓦韓式料理」和「肉次方燒肉放題」，要讓台中人輕輕鬆鬆就可以品嚐到美食。並且為了慶祝「王品美食城」的成立，11/18-19兩日，聯合舉辦開幕限定「獵肉行動」，完成遊戲就有機會獲得三品牌的套餐兌換券。

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王品美食城免費套餐兌換券

「品田牧場」、「初瓦」和「肉次方」三品牌聯合推出文心五權西店開幕限定「獵肉行動」，11/18-11/19中午12點至晚上6點，在門店1樓戶外準備玩具吸盤弓箭，當民眾射中不同位置可獲得相對應的品牌贈菜，正中靶心的神射手最高還可獲得「初瓦」價值659元的「燒酒乾杯炸物塔」、「肉次方」「真實の肉」598元套餐和「品田牧場」338元套餐。
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同時，為吸引年輕族群目光、三品牌將於11/20至12/29推出限定活動，只要在平日周一到周五前往三品牌任一間文心五權西店內用消費，show出「非真肉」的肉類造型物品，或名中有「肉」的品項，就能以假肉換真肉，在「品田牧場」消費2客以上套餐，送「金賞腰內豬排」一份。於「初瓦」和「肉次方」消費套餐（不含兒童餐），前者可兌換「鍋物肉肉加倍」，後者招待「黑胡椒雞胸」一份。

此外，消費者凡與三品牌文心五權西店內的「非肉換肉」手舉牌合影，在12/29晚上11:59前上傳至相對應品牌Facebook粉絲團的指定貼文留言處，並符合說明條件，就能抽「品田牧場」338元套餐即享券、「初瓦」1,199元豐盛雙人套餐券和「肉次方」「進擊の肉」798元套餐雙人即享券。
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活動期間：11/18-19
活動內容：聯合舉辦開幕限定「獵肉行動」，完成遊戲就有機會獲得三品牌的套餐兌換券。

 

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