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鐵道迷必收！藍皮解憂號造型一卡通11/20搶先購，童年時的藍皮普快車一定要收。

2023-11-19 文字：編輯 李維唐 圖片：一卡通 人氣：497
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編輯 李維唐

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藍皮普快車這是兒時的回憶，也是許多長輩從小到大最認識大眾交通工具之一，更是乘戴了許多人打拼的故事，一卡通與交通部臺灣鐵路管理局為了讓回憶變的更寫實，推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，112年11月20日上午10時起在臺鐵夢工場網路商店獨家開跑，每組售價新臺幣499元，每人每次限購5組。
藍皮解憂號造型一卡通」首波限量販售資訊

復古風潮帶起臺鐵局推出「藍皮解憂號立體造型卡」，童年時的藍皮普快車是承載許多人對火車舊時光記憶，隨著南迴鐵路電氣化，藍皮列車也逐漸退出營運。經過重新整裝及修復，藍皮列車在眾所期盼下，於2021年底以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，讓鐵道迷再次回憶兒時的搭乘記憶，讓兒時的故事再次有新的篇章。
藍皮解憂號造型一卡通」首波限量販售資訊

一卡通與交通部臺鐵局再次合作推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，將經典的藍皮外觀完整復刻呈現，嗶卡搭車、消費付款或儲值時，車頭的LED燈還會亮起，極具收藏價值，讓我們再次帶著藍皮解憂號造型一卡通，乘著浪漫復古的藍皮列車，一起走進時光隧道，如此經典的立體造型一卡通，鐵道迷絕對必收。

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藍皮解憂號造型一卡通」首波限量販售資訊

 

 

藍皮解憂號造型一卡通」首波限量販售資訊

首波販售期間：112年11月20日上午10時至11月30日上午10時（商品數量有限，售完為止）。
活動內容：
1、藍皮解憂號造型一卡通，每組售價499元，每筆訂單限購5組。
2、加價購優惠：凡於首波限量販售期間內購買《藍皮解憂號》造型一卡通，即可用優惠價購買指定商品：藍皮列車造型抱枕、簡約不鏽鋼吸管杯(藍色)、簡約運動毛巾及藍皮馬克杯；加購商品可複選，每筆訂單每項加購品限購2個(售完為止)。
3、期間限定運費優惠：凡於首波限量販售期間內，單筆訂單消費滿 1,800元即享免運費優惠。
4、臺鐵夢工場網路商店網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop

 

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一卡通 藍皮解憂號 台鐵 限定
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