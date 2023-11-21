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金馬60聯名桌遊！HOLAx金馬60推限量版金馬60桌遊組，大人系疊疊樂「金馬平衡積木」一定要收藏。

2023-11-21 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：HOLA 人氣：381
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編輯 張人尹

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金馬60聯名版桌遊，要收藏！今年「金馬60」即將在11/25正式登場，邁入60週年的金馬獎特別與居家品牌HOLA強勢攜手，推出全台限量版「金馬60桌遊組」，主打大人系疊疊樂，讓人不只可以玩、也可以是居家生活的質感收藏。

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HOLAx金馬60「金馬60桌遊組」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

HOLA和樂家居首度與金馬跨界合作，即日起推出限量版「金馬60桌遊組」，特別以金馬60的主軸「凝聚眾人，直奔未來」作為設計概念，設計經典的紅色金馬、以及數字「60」的字樣作為積木。玩法則是在半圓形的壓克力上，輪流放上指定造型的積木，並設法維持平衡，讓收藏品更增添樂趣。
HOLAx金馬60「金馬60桌遊組」積木 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次HOLAx金馬60聯名線定版「金馬60桌遊組」在HOLA官網獨家販售，每組1,280宅配免運費。HOLA表示，本次桌遊組在設計上呼應金馬精神，玩轉拆解「60週年」的數字含義，從帶有缺口的「6」逐漸蛻變為完整的「0」，象徵電影產業的磨合、調整，以至最終圓滿落幕，更增添粉絲們的收藏價值。
HOLAx金馬60「金馬60桌遊組」販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
HOLAx金馬60「金馬60桌遊組」玩法 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 


HOLAx金馬60「金馬60桌遊組」

販售資訊：每組$1,280元， HOLA官網獨家販售
官網連結：https://walkr.tw/EVjTWp7r
 

 

 

 

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