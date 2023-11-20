星巴克買一送一感恩大回饋！最寵粉的星巴克又推買一送一優惠活動，這次以「感恩有你真好」為主題，祭出連續4天星巴克買一送一，不用抽、不用拼人品玩數位體驗，只要出示指定截圖畫面即可享有優惠，小資族一定要來微翹班喝兩杯。







於即日起至11/23晚間八點，只要在門市現場點夠兩杯特大杯飲料，並且出示星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook的活動截圖畫面，即可享有星巴克買一送一優惠，每人每次最多可享買二送二，除了星冰樂系列、雲朵冰搖濃縮咖啡等10種系列品項，其餘飲品皆由星巴克免費贈送一杯。窩客島也省去大家的麻煩，直接準備好截圖畫面、直接出示即可。







特別推薦耶誕節必喝款「太妃核果風味那堤」，香甜的療癒滋味是連續22年於冬季推出耶誕限定飲品，每每回歸都讓星巴克鐵粉暴動、衝去搶喝。而今年全新登場的「栗子蒙布朗燕麥那堤」也可以趁買一送一揪人喝兩杯。



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星巴克買一送一 截圖優惠

活動時間：2023/11/20(一)-2023/11/23(四)

活動內容：

憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分不適用門市。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。