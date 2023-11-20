就是想吃蟹、就是要品嚐到最頂級的秋蟹料理！潮菜霸主之稱的「潮品集」旗下子品牌「潮品集．潮坊」，即日起推出「頂級帝王宴 活蟹三吃」，以「活體帝王蟹」入料，提供「蒜蓉清蒸」、「避風塘」及3種冬天限定「火窩」口味擇一。巨無霸的帝王蟹三吃提供2.2公斤及3公斤的活蟹可供消費者選擇，6-8人份原價21,800元，冬季限定優惠價19,800元起。
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潮品集．潮坊 新光A4店，為了給消費者超霸氣食補，特別推出了「頂級帝王宴 活蟹3吃」，餐廳主打2.2公斤及3公斤奢華的帝王蟹三吃饗宴，以鄂霍次克海域的巨無霸活蟹入料。首先將蟹腳、蟹身剖半，以「蒜蓉清蒸」加入高湯調味後，甫上桌倒上特製的帝王蟹膏醬，鋪底的蒸蛋搭配濃厚的蟹膏，鮮甜滑嫩；再與潮汕手工粿條一同入口，滿滿的海味瞬間在口中綻放、口層次豐富。而二吃為「避風塘」料理手法，中高溫將蟹腳油炸定型，再拌入酥脆蒜酥，品嘗獨特的唰嘴滋味。
最後第三吃則是以潮汕獨有的「火窩」型式上桌，湯底有「潮汕沙茶窩」、「皮蛋香菜窩」、「潮汕酸菜窩」擇一，其中首推「潮汕沙茶窩」以潮汕道地工法，選用新鮮扁魚、蝦米等食材，再加入有別台式沙茶的花生、芝麻等佐料，精準火喉、小量拌炒5小時，十分考究。另附贈的奢華海鮮盤，包含深海草蝦、澎湖小管、北極貝、螺片及季節食蔬，新鮮海鮮搭配湯頭濃郁、秘製的窩底，要給消費者帝王般的新食尚享受。
神旺潮品集‧忠孝店 潮州餐廳
地址：台北市大安區忠孝東路4段166號2樓（捷運忠孝敦化站5號出口）
電話：（02）2772-2699
潮品集‧潮坊 潮州餐廳
地址：台北市信義區松高路19號6樓 （新光三越信義新天地A4館，捷運市府站３號出口）
電話：(02 )2772-2687~8
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