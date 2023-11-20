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信義區潮牌咖啡！全球第一間alice + olivia café新光A8正式開幕，alice and olivia敲敲巧克力、小隱茶庵聯名下午茶要打卡。

2023-11-20 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,345
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編輯 張人尹

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alice + olivia信義區咖啡廳！紐約時尚潮牌「alice + olivia」以經典的墨鏡搭紅唇讓人留下深刻印象，先前以聯名的方式打造快閃咖啡廳，這次直接打造專屬的「alice + olivia café」進駐新光三越A8館2樓，集結咖啡、甜點、烘焙麵包、茶飲等不同職人合作，打造最強潮牌咖啡廳。

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alice + olivia café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
alice + olivia café 新開店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

全球第一間alice + olivia全新品牌概念店即日起駐信義三越A8，同時帶著新型態「alice + olivia café」一起開幕，咖啡廳中以「食尚選品店」為概念，集結各個領於職人打造最潮下午茶，並且在裝潢上也處處可見alice + olivia經典的墨鏡紅唇娃娃頭視覺，無論是打卡牆、窗上的燈箱、窗邊無線充電座、以及自助式的茶水餐具，小細節都不放過。
alice + olivia café 外帶杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
alice + olivia café 內用杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

在餐點上，alice + olivia café延續對於咖啡飲品的高標準要求，使用世界各地阿拉比卡咖啡豆，融合頂級日曬耶加雪菲，以熟拼方式，讓人喝起來帶有莓果的酸甜感，更增添層次。茶飲的部分則特別與預約制名店「小隱茶庵」合作，推出紅茶、金銀花草茶，以及漢方薄荷茶、無咖啡因的龍眼花蜜茶等，套餐還搭配造型綠豆糕，用中式風格結合時尚元素。
alice + olivia café 珍奶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
alice + olivia café 小飲茶庵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



推薦甜點則有alice + olivia甜點主廚打造的「大人系焦糖硬布丁」讓人好拍好打卡，同時也與El Olor法式甜點主理人合作，打造限定版甜點「Stacey敲敲巧克力—熱帶水果牛奶巧克力」，使用專屬小錘子敲碎「Stacey娃娃」造型巧克力薄片，並且與下方的法芙娜慕斯、香吉士和橙花凍結合一起品嚐，打造多層次、酸甜不膩的互動甜點。
alice + olivia café 敲敲 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
alice + olivia café 外帶杯 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，下午茶也要吃烘焙名店ORIGINAL STUDIO合作的「經典奶霜肉桂捲」，如果想吃鹹點，也有「香料鵝肝醬蜂蜜麵包、卡布里佛卡夏」滿足鹹食胃。同時也供應alice + olivia經典招牌果昔、娃娃頭餅乾等餐點，還有限定版「馬卡龍禮盒」一次品嚐到玫瑰荔枝覆盆子、黃檸檬酸櫻桃、柚子等口味，並附上一個品牌專屬馬克杯，等著IG網美拍照打卡。
alice + olivia café 馬卡龍禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
alice + olivia café 布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

alice + olivia café

地址：台北市信義區松高路12號2樓（新光三越A8館）
電話： 02-2729-0002
alice + olivia café / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

 

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