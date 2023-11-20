珍奶壽司敢不敢挑戰！近年來「復古、在地、台灣味」變成一股時尚潮流，連鎖壽司「爭鮮」本次攜手旗下4大品牌，共同推出「台味祭」全新主題菜單，把夜市小吃「蚵仔煎、燒番麥、臭豆腐」、人氣手搖「珍珠奶茶」，甚至辦桌喜宴必吃「花好月圓炸湯圓」通通變成壽司料理，挑戰壽司控的極限。



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超狂「爭鮮台味祭」集結爭鮮旗下「爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮Gogo、MAGiC TOUCH」4大品牌，推出18款限定料理，其中「爭鮮、爭鮮PLUS」共同推出6款新品，包含超獵奇「QQ珍奶」在豆皮壽司放上奶茶醬、Q彈珍珠，另一款「螺食豐」同樣以豆皮壽司為基底，搭配塔香螺肉超在地。此外同步推出夜市點心「燒番麥、黑椒牛」，以及涮嘴握壽司「剝皮辣椒雞」，壽司控要嚐鮮。







針對外帶壽司的部分，「爭鮮Gogo」也推出7款餐點，重現台味香腸飯糰的「腸在裡面」、把蒸蛋變成麻婆豆腐的「麻婆婆炊蛋」，以及在地風格的「起士鴨鴨手卷、海海貢丸湯」，水果串「葫蘆裡沒有糖糖」，並將在12/9起加碼推出「腐乳愛香腸」、泡菜加東泉辣椒醬的「應該像臭豆腐」，通通外帶開吃。





爭鮮 好呷好呷台味祭

除此之外，主打創意料理的MAGiC TOUCH，針對本次台味祭推出5款奢華「台式辦桌」系列新品，重現辦桌菜常吃的、「蒜蓉燒赤蝦、鰻魚香米糕」、台味刈包家日式鮭魚的「燻鮭虎咬豬」、鳳梨蝦球變成手捲的「旺來蝦球卷」，還有甜點必吃炸湯圓「花好月圓冰」，在MAGiC TOUCH林森店更打造喜宴風打卡點，讓人IG打卡拍起來。

1、爭鮮迴專壽司、爭鮮PLUS

活動期間：即日起至2024/1/7

活動品項：ＱＱ珍奶、蛋蛋蚵仔煎、剝皮辣椒雞、燒番麥、螺食豐、黑椒牛。



2、爭鮮gogo

上市日期：即日起

活動品項：腸在裡面、麻婆婆炊蛋、起士鴨鴨手卷、海海貢丸湯、葫蘆裡沒有糖糖



上市日期：2023/12/9起

活動品項：腐乳愛香腸、應該像臭豆腐



3、MAGiC TOUCH

活動期間：即日起至2024/1/15

活動品項：燻鮭虎咬豬、蒜蓉燒赤蝦、鰻魚香米糕、旺來蝦球卷、花好月圓冰



詳細活動規範及供應情形，依 爭鮮 官方公告為準。