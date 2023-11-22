看好台灣觀光商機、搶攻旅遊高雄的必住清單。全新日系酒店「高雄日航酒店」，預計2024年下半年度於高雄開幕，打造22層樓高、260間客房國際級日系酒店，傳遞日式細膩溫暖的款待之道。由大倉日航酒店管理集團派任擁有三十餘年豐富酒店管理經驗的福元雅彥（Masahiko Fukumoto），領導高雄日航酒店開業準備室為明年的開幕統籌策劃。
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高雄日航酒店是由日本大和房屋工業（大和ハウス工業株式会社）及大陸建設聯手，成立「汎陸建設」共同合作興建，並攜手大倉日航酒店集團管理，為台灣首度直接使用「日航酒店」名稱的國際級酒店。高雄日航酒店樓高22層，客房總數約260間，面積約36平方米起，住客可體驗游泳池、健身房及桑拿等設施；館內有日本料理餐廳、全日餐廳、中式料理餐廳，大廳咖啡廳、空中酒吧與日航行政Lounge，以及可容納30桌挑高無柱宴會廳。
同時，大倉日航酒店管理集團派任來自大阪的飯店專業經理人福元雅彥出任高雄日航酒店開業準備室室長。自1989年起，至今已累積三十餘年酒店管理經驗，過去曾服務於大阪及凱悅酒店（Hyatt Regency）開業準備室，後續擔任同品牌大阪及京都分館的餐飲部門主管，以及大阪洲際酒店（Intercontinental）開業餐飲統籌、大阪麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）開業餐飲統籌，2015年起，正式加入日航酒店集團，先後擔任日航大阪餐飲部長及副總經理，2018年至2023年任台北大倉久和大飯店總經理。
歷經三十餘年國際酒店品牌經驗，從基層做起，由開幕籌備至酒店營運管理，對每個環節都熟稔於心，特別在餐飲領域深耕，規劃在高雄日航酒店提供台灣在地物產風味，將寶島的美好滋味介紹給來自世界各地的旅客；透過國際品牌的凱悅、洲際及麗思卡爾頓，至日系的大倉日航酒店管理集團的千錘百鍊，盼將經驗注入高雄，秉持日本獨有的款待精神（おもてなし），在光陰淬鍊的細膩詮釋下，幻化為酒店的食宿款待旅人，以別樣角度閱覽古往今來的港都風華，重新詮釋日本及台灣悠長以來的深厚情誼及歷史人文風采，打造專屬台灣日系酒店的嶄新篇章。
高雄日航酒店 開業準備室
2023年11月30日前：高雄市苓雅區中華四路2號12樓W室
2023年12月01日後：高雄市前鎮區中山二路260號21樓（國泰中央廣場）