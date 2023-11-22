挑戰最狂飲料優惠！康青龍為了打造最便利的飲料日常，不斷推動數位轉型、優化會員服務，讓每天一定要喝杯飲料的飲料控，喝飲料之虞還能有回饋點數、免費優惠券等優惠可以領，等於喝越多越划算的概念。這次，推出全新康青龍會員服務，只要加入官方line即可註冊會員，於即日起天天大放送1元飲料、半價、買一送一等優惠券，飲料控拼手速先搶。
康青龍全新會員免下載APP、免花錢買卡、免訂閱月費，透過LINE官方帳號即可註冊會員，入會立即享有＄5元折價券。並且挑戰手搖業最高10%現金回饋，12月底前消費滿10元就送1點紅利點數，1點折抵1元，可整單全額折抵超佛心。而原有APP舊會員鐵粉也不用擔心，貼心設定快速整合服務，原有的點數不僅無痛轉移，還加碼放大1.5倍。
康青龍LINE官方帳號正式登場，連續14天推出超狂免費限量優惠券，經典中杯沁心金萱、御香鐵觀音、碧玉茉莉綠茶通通只要1元就開喝。還有格雷冰茶半價券、青龍茶王半價券、沁心金萱買1送1券等優惠券接力登場，讓飲料控天天準時11點搶券。此外，康青龍也推出低門檻快速升等會員機制，消費每滿100元即可升等會員，只要於明年1月底前升等至「神龍」等級，加碼送專屬免費飲品兌換券、現金折價券等好禮外，還有機會將iPhone 15帶回家。
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康青龍 會員優惠
搶券辦法：活動日上午11點，點選「康青龍LINE@官方帳號」活動圖檔」，即可獲得優惠票券，數量有限，搶完為止。
優惠內容：
1元飲品券
11/21(二)、11/22(三)、11/23(四) $1元券-沁心金萱(Ｍ)
11/24(五) $1元券-御香鐵觀音(Ｍ)
11/25(六) $1元券-碧玉茉莉綠茶(Ｍ)
超值折價券
11/27(一) 半價券-格雷冰茶
11/28(二) 半價券-青龍茶王
11/29(三) 半價券-粉紅佳人
11/30(四) $5元折價券
12/01(五) $5元折價券
12/02(六) $5元折價券
買1送1券
12/04(一) 買1送1券-沁心金萱
12/11(一) 買1送1券-桂花御香烏龍
12/18(一) 買1送1券-太極金星