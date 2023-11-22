摩斯漢堡感恩節優惠，紅茶最低11元開喝！摩斯漢堡針對11月感恩節話題，除了推出超應景新品「歐式火雞堡」之外，這次在推出3大感恩節優惠攻略，包含套餐2套170元、摩斯冰紅茶11元加購優惠、以及低碳值米漢堡50元優惠，感恩節活動窩客島帶你一次看。



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摩斯漢堡針對11月感恩節話題，推出漢堡新品「歐式火雞堡」，使用嚴選美國進口火雞腿肉，搭配口感滑順香氣濃郁卡菲沙拉醬，另一款話題新品「胡麻豚燒福堡」早餐限定供應，使用貝殼造型刈包，中間夾著國產豬肉薄片、濃香胡麻醬，打造台日混血的早餐吃法。







除了新品之外，摩斯漢堡感恩節特別推出3大優惠，「感恩元氣早餐優惠」點元氣牛肉蛋堡+中杯摩斯咖啡，2套享優惠價170元，每人只要85元開吃。午晚餐時段有「感恩吃堡飽套餐」優惠，買指定漢堡V型薯條套餐，享「低碳植米系列珍珠堡」50元加購優惠，活動品項包含「低碳植米薑燒珍珠堡/燒肉珍珠堡/海洋珍珠堡/杏鮑菇珍珠堡」最低250元就能享受雙主餐。





摩斯漢堡感恩節優惠

特別的是，摩斯漢堡也針對「摩斯冰紅茶鐵粉」推出飲料優惠，即日起在門市買蜂蜜檸檬蒟蒻，可享「大杯冰紅茶」11元加購優惠，還可替換成大杯無糖冰紅茶、100%台灣冰綠茶、摩斯熱紅茶、葡萄蒟蒻、或蜂蜜檸檬蒟蒻，飲料控下午茶喝起來。

1、感恩元氣早餐

活動方式：

即日起，凡早餐時段來店購買元氣牛肉蛋堡搭配中杯摩斯咖啡，2套享優惠價170元



2、感恩吃堡飽套餐

活動方式：

即日起，消費天丼珍珠堡、厚培根吉士牛肉堡、歐式火雞堡、或超級大麥元氣牛肉珍珠堡等四款指定漢堡V型薯條套餐，享50元優惠價加購低碳植米系列珍珠堡一個限乙次。



3、感恩點心組

活動方式：

即日起，來店買蜂蜜檸檬蒟蒻，享11元優惠價加購大杯冰紅茶，紅茶可更換為大杯無糖冰紅茶、100%台灣冰綠茶、摩斯熱紅茶、葡萄蒟蒻、或蜂蜜檸檬蒟蒻，另加5元可升級為荔枝蒟蒻。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。