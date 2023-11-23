2023最讓人期待的展覽「THE哆啦A夢展 台北 2023」將於2023/12/16-2024/4/7在台北中正紀念堂第1展廳展出，睽違11年、哆啦A夢X 28組藝術家攜手打造的藝術饗宴，要讓粉絲們認識不一樣的哆啦A夢。以「我心中的哆啦A夢」為主題，邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，創作出極富想像力且獨一無二的「哆啦A夢」。



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▲圖片來源：聯合數位文創提供 / 展場照為2019大阪展出照片(以下同)



在你心中的哆啦A夢是什麼樣子，你認為一哆啦A夢有著什麼樣的故事。睽違11年，擁有超高人氣的「THE 哆啦A夢展 台北 2023」將於2023年12月在台展出。本次展覽共邀請28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，全新創作獨具風格的哆啦A夢作品。



其中，包括在國際上極具知名度的村上隆、奈良美智、蜷川實花，以及多位日本超夯的新銳藝術家共同參與。藝術家們以獨具一格的創作方式，展現出哆啦A夢在他們心中的形象，更透過作品，傳遞想要表達的價值觀與文化象徵，這些創作帶領大家進入一個全新的哆啦A夢世界。





本次「THE 哆啦A夢展 台北 2023」不僅有精彩的繪畫與平面攝影創作，更有許多以複合媒材、影像、立體裝置的呈現，如增田賽巴斯汀的「終極兵器」，運用從世界各地蒐集而來的繽紛媒材，創作出巨大的哆啦A夢，同時呈現世界各地不同的色彩。





同時，還有3公尺以上、以電影「大雄的宇宙小戰爭」為發想的巨幅美少女靜香，以及運用皮革拼接、高達5公尺的作品，描繪靜香一行人在洞窟裡的原始面貌。更多顛覆想像、獨一無二的哆啦A夢藝術創作，都在「THE 哆啦A夢 台北 2023」，粉絲們一同感受這場與眾不同的藝術饗宴。





除了展覽之外，週邊商品更不能錯過，有獨家進口日本藝術家作品周邊，包括藝術家與哆啦A夢聯名的杯盤、各式T恤、帆布袋或辦公室實用小物。並且，除了最優惠360元預售單人票、700元預售雙人套票外，更推出期間限定「THE哆啦A夢展 台北 2023」圖錄套票，除了一次收藏展覽所展示的作品外，還包含藝術家的創作契機及訪談，另外還推出日本進口的村上隆資料夾套票。





THE 哆啦A夢展 台北 2023 參展藝術家

會田誠 梅佳代 小谷元彥 桑久保亮太 鴻池朋子 後藤映則 近藤智美 坂本友由 佐藤雅晴 山崎詩詩 篠原愛 Shiriagari壽 中里勇太 中塚翠濤 奈良美智 西尾康之 蜷川實花 福田美蘭 增田賽巴斯汀 町田久美 Mr. 村上隆 森村泰昌＋KOIKE JUNKO 山口晃 山口英紀+伊藤航 山本龍基 中島玲菜 渡邊希



THE 哆啦A夢展 台北 2023 展覽資訊

展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)、其中2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

開放時間：10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)

展覽地點：中正紀念堂1展廳

主辦單位：聯合數位文創

協辦單位：國立中正紀念堂管理處

特別協辦：FUJIKO PRO

企劃．製作：THE哆啦A夢展 執行委員會(TV Asahi・The Asahi Shimbun・ADK Emotions Inc.・Shogakukan・Shin-Ei Animation・Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.・NOMURA Co., Ltd.)



THE 哆啦A夢展 台北 2023 票價

預售單人票：360元/張

預售雙人套票：700元/套

期間限定：圖錄套票 1200元/套、日本進口村上隆X哆啦A夢資料夾商品套票 550元/套

購票連結：https://reurl.cc/ZyLbGl