新店人又有藉口衝誠品裕隆城了！在台北法式手工甜點界中擁有極高地位的「珠寶盒法式點心坊」，首度跨閃到新店，除了有多款人氣烘焙品之外，更加碼引進紐約爆紅、風靡日韓的「圈圈可頌」，超療癒的圈圈可頌於開幕期間祭出買一送一優惠。同時更攜手巧克力名店「TERRA土然」共同打造巧克力行動吧，讓新店人一手圈圈可頌、一手熱可可，享受最療癒的午後時光。





將於12月至明年1月底快閃到誠品新店裕隆城的「珠寶盒法式點心坊」，以美味、天然、健康為最高原則，不惜成本使用法國及日本進口麵粉、中澤純生鮮奶油、日本上白糖等頂級原料，結合慶錩牧場放牧雞蛋、嘉明鮮乳等在地物產，在台北佇立17個年頭中擄獲一票麵包控、甜點控的愛戴。





此次，到新店快閃除了有經典無人工添加物的麵包之外，也推出聖誕節限定麵包，包括義大利人聖誕必吃「TERRA巧克力潘妮朵尼」、東歐猶太族節慶必嚐「蘋果肉桂花圈」等。聖誕甜點也少不了國王餅「經典西西里杏仁」、「蘋果肉桂巴斯克塔」等，用各種麵包甜點打造最濃的聖誕氛圍。





新店裕隆城快閃店最大亮點是開賣療癒又可愛的「圈圈可頌」，結合歐式麵包和法式甜點雙強項，嚴選法國Isigny無鹽發酵奶油、法國T55冠軍麵粉、日清山茶花麵粉與100%鮮奶製作，3公分的厚度有著多到摺疊呈現出外酥內軟的口感。





共推出六款圈圈可頌，有酸甜清爽薄荷檸檬奶油餡的「香檸圈圈」；甜而不膩杏仁帕林內奶油餡的「焦糖鹽之花圈圈」；灌入法國殿堂級巧克力品牌L’Opera 66%阿卡朵巧克力餡「黑巧圈圈」；還有「開心果圈圈」、「栗子奶油圈圈」和「覆盆子圈圈」，讓人選擇障礙發作。並於12/1~12/3、12/30~1/1期間推出買一送一優惠。12/4~12/10則是買兩個圈圈可頌、和店員猜拳贏送香檸圈圈乙個。





珠寶盒誠品生活新店裕隆城快閃店 資訊

快閃期間：2023/12/1~2024/1/31

地址：新北市新店區中興路三段70號1F

營業時間：週日~週四11:00～21:30；週五、六11:00～22:00



珠寶盒誠品生活新店裕隆城快閃店 開幕優惠

1、12/1~12/3、12/30~1/1 買一送一

凡購買一個圈圈可頌，IG上傳限動圖片並 #珠寶盒法式點心坊 #香檸圈圈，即贈送香檸圈圈乙個，每人每日限購一次，每日限量50組。

2、12/4~12/10買2個圈圈可頌即可和店員猜拳，贏者贈送香檸圈圈乙個。每日13:00/17;00二場次，每場次30名。

3、12/1~2024/1/31凡購買圈圈可頌及可頌系列商品，加購TERRA土然巧克力飲品可折抵20元。